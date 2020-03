26 mar 2020 16:49

LA BUROCRAZIA CI UCCIDE (NEL VERO SENSO DELLA PAROLA) - PENSATE CHE ORA SIA FACILE PRODURRE MASCHERINE IN ITALIA? NO! LO STATO HA DEROGATO ALL'OBBLIGO DI ACCREDITAMENTO ''CE'' MA NON ALLE NORMATIVE ISO: I MATERIALI TASSATIVAMENTE PRESCRITTI IN ITALIA SI TROVANO POCO, E VENGONO INVECE PRODOTTI MASSICCIAMENTE IN CINA. QUINDI SIAMO COMUNQUE ALLA MERCÉ DI PECHINO