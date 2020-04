BYE BYE BERNIE – ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ RITIRA L’APPOGGIO AL SUO “MENTORE”, COME LO HA CHIAMATO PER ANNI. I CONTRASTI TRA I DUE ERANO GIÀ ACUTI DA QUALCHE MESE. È LEI CHE SI È IMBORGHESITA STANDO AL CONGRESSO? “POLITICO” SOSTIENE DI SÌ – LEI VEDE SEMPRE IL BICCHIERE MEZZO VUOTO. MENTRE IL VECCHIO BERNIE NON VEDE MANCO IL BICCHIERE: PER LUI L’INTERO SISTEMA È DA RIFONDARE – APPOGGERANNO IL MODERATO BIDEN?

L' ultima foto con Bernie Sanders pubblicata sul profilo Instagram di Alexandria Ocasio-Cortez (4,2 milioni di follower) risale al 3 dicembre 2018: seduti insieme intorno a un tavolo rotondo, in occasione di un dibattito sul «climate change». Tutto il resto è sparito. Non c' è neanche una delle decine di immagini con «Bernie» sul palco. Lui che le solleva il braccio in segno di vittoria e di unità. Sorridenti.

La rottura tra i due è netta e traumatica per la sinistra americana. La giovane deputata ha abbandonato il suo «mentore», come lo ha chiamato per anni, subito dopo il comizio nell' Università del Michigan, ad Ann Arbor, l' 8 marzo scorso. Gli organizzatori sandersiani avevano dovuto pregarla, perché i contrasti tra i due erano già acuti.

Un mese prima il 10 febbraio nel palazzetto dello sport a Durham nel New Hampshire, Ocasio-Cortez aveva entusiasmato almeno cinquemila persone. Era il momento migliore per il Senatore del Vermont: l' America stava considerando l' idea che il leader «democratico socialista» potesse conquistare la nomination democratica e persino battere Donald Trump a novembre.

Che cosa è successo allora di tanto grave tra Alexandria e Bernie? Ci sono stati diversi passaggi. Il 8 febbraio, in una town hall con la Cnn , Sanders criticò la deputata che aveva ipotizzato una versione ridotta del «Medicare for all», la sanità gratuita per tutti. Il 13 marzo la deputata fece sapere ai dirigenti della campagna di Sanders che avrebbero dovuto rifiutare l' endorsement di Joe Rogan. Il comico e conduttore radiofonico aveva stroncato l' uso di terapie per bloccare la pubertà dei ragazzi transgender. Seguirono altri screzi e polemiche soffocate, fino ad arrivare al 30 marzo, quando si è saputo che Ocasio-Cortez non avrebbe appoggiato, come invece aveva fatto nel 2018, la candidatura alla Camera di Cory Bush (Missouri) sostenuta in pieno da Sanders e dal gruppo radical Justice Democrats .

Il sito Politico sostiene che la nuova star della sinistra americana, 30 anni, abbia maturato una svolta ideologica negli ultimi mesi. L' esperienza del lavoro parlamentare l' avrebbe convinta ad abbandonare il massimalismo sandersiano. Può darsi. Anche se, nel merito, Alexandria mantiene una linea oltranzista. È stata tra le poche a criticare le misure di soccorso economico da 2.200 miliardi, perché «insufficienti». E ieri ha attaccato duramente il governatore democratico di New York, Andrew Cuomo, perché ha sospeso i pagamenti delle rate del mutuo, ma non degli affitti. Aoc, a torto o a ragione, lavora politicamente sui limiti delle proposte. Vede sempre il bicchiere mezzo vuoto. Il Senatore del Vermont, invece, quel «bicchiere» non lo vede proprio: l' intero sistema è da rifondare completamente. Neanche l' emergenza coronavirus l' ha convinto a scendere dal bulldozer. Vuole andare avanti con le primarie, nonostante il calendario delle elezioni si stia dissolvendo giorno dopo giorno e ora sia in dubbio perfino la Convention di luglio. Troppo anche per Alexandria Ocasio-Cortez.

