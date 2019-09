BYE BYE GIGGINO - SI SCRIVE LOMBARDI SI LEGGE GRILLO: LA CAPOGRUPPO GRILLINA IN REGIONE LAZIO DÀ IL BENSERVITO A DI MAIO: “HA AVUTO TROPPO DA FARE, ORA È GIUSTO CHE SI CONCENTRI SUGLI ESTERI. SI TORNA A UNA GESTIONE PIÙ CORALE DEL MOVIMENTO” - MANOVRA A TENAGLIA SU GIGGETTO: I GRUPPI PARLAMENTARI NON SARANNO PIÙ IN MANO AI SUOI FEDELISSIMI, E BUFFAGNI NON SARA' PIU' L'UOMO DELLE NOMINE…

1 – SI SCRIVE LOMBARDI MA SI LEGGE BEPPE GRILLO: CARO DI MAIO, IL TUO RUOLO DI CAPO POLITICO DEL MOVIMENTO 5 STELLE È FINITO

Marco Antonellis per Dagospia

Erano in molti ad attendere quest'intervista. Nel giro grillino sapevano che sarebbe uscita e la stavano aspettando con ansia perché tutti sanno che ormai è Roberta Lombardi a parlare in nome e per conto di Beppe Grillo, a farsi interprete del suo pensiero soprattutto quando c'è da sbrigare le faccende interne al Movimento.

E a Di Maio non avrà fatto certamente piacere leggere stamattina, proprio mentre il governo giurava, quello che la Lombardi ha detto: il ruolo del capo politico è finito. "Si torna ad una gestione più corale per quanto riguarda l'organizzazione interna del Movimento. Torniamo a quello che diceva Beppe (Grillo, ndr) , di lavorare sulla progettualità senza guardare solo la punta delle proprie scarpe". "Di Maio ha avuto troppo da fare, diversi ruoli da gestire, ora è giusto che si concentri sugli Esteri e sul Movimento con un ottica più collegiale. Quella del capo politico - inteso come uomo solo al comando - è una fase che va archiviata".

Insomma, si scrive Lombardi ma si legge Beppe Grillo e se Di Maio non l'avesse ancora capito Beppone di lui non ne può proprio più tanto che qualcuno azzarda pure che alla fine il suo fedelissimo Buffagni, piazzato con tanto sforzo nella casella di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e per il quale Gigino ha fatto fuoco e fiamme, alla fine potrebbe pure saltare, magari in zona cesarini.

Ma la manovra a tenaglia su Giggino passerà anche per i gruppi parlamentari che non saranno più in mano a fedelissimi ma dovranno registrare i nuovi equilibri interni al Movimento: il pole position ci sono i nomi di Francesco Silvestri per la Camera e Gianluca Perilli al Senato.

2 – «LA FASE DEL CAPO POLITICO È FINITA IL LAZIO LABORATORIO DELL'INTESA»

Estratto dell’articolo di Ernesto Menicucci per “il Messaggero”

«Io la madrina del governo rosso-giallo? Mah, in un certo senso...». Roberta Lombardi, capogruppo M5S alla Regione Lazio, già arci-rivale di Virginia Raggi nella fase iniziale del mandato, è stata l'antesignana dell'intesa governativa. In Regione, con Nicola Zingaretti governatore, il dialogo iniziò all'indomani del voto di marzo 2018.

(…) Il Conte-bis è anche l'inizio di una nuova fase per M5S, con la fine della stagione di Di Maio come capo politico?

«Si torna ad una gestione più corale, mentre finora abbiamo voluto più imitare altri partiti. Un modello che non ha pagato, né in termini elettorali e neppure dal punto di vista della rispondenza sui temi. Torniamo a quello che diceva Beppe (Grillo, ndr), di lavorare sulla progettualità senza guardare solo la punta delle proprie scarpe».

Di Maio esce ridimensionato?

«Di Maio ha avuto troppo da fare, diversi ruoli da gestire, ora è giusto che si concentri sugli Esteri e sul Movimento con un ottica più collegiale. Quella del capo politico - inteso come uomo solo al comando - è una fase che va archiviata».

(…) Conte è il nuovo leader M5S?

«Il Conte 2.0, espressione collegiale, è una figura di riferimento. Per dire cosa accadrà dentro M5S è presto, ma certamente si è aperta una nuova fase».

La trattativa per il governo ha anche evidenziato le divisioni dentro Cinquestelle

«M5S è una creatura composita, ognuno di noi viene da esperienze diverse».

Se ce ne fosse la possibilità, entrereste in giunta regionale?

«Vediamo come va sul nazionale e poi ne riparliamo: un filo di fumo può scomparire con un colpo di vento... Prima occorre produrre risultati, dispensare energie per il Paese».

Il modello-Lazio è esportabile anche su Roma?

roberta lombardi contestata al vaffa day gay

«C'è già un tavolo che raduna tutte le forze politiche, anche perché tutti i partiti hanno guidato Roma negli ultimi anni. Anche qui si tratta di mostrare senso di responsabilità, e lo dico a tutti».

Le piaghe della città non sono state risolte neppure dalla Raggi

«I problemi ci sono ancora, si cerca di risolverli tenendo anche conto dei limiti legislativi».

Questo governo aiuterà Roma più o meno del precedente?

«Lo farà di più, non per amore della Raggi ma di Roma». (…)

