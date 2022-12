LA CACCIA È APERTA! – DOPO AVER SISTEMATO I CINGHIALI, NEL MIRINO DELLA LEGGE DI BILANCIO FINISCONO ANCHE I LUPI - LA LEGA VORREBBE FAR IMPEGNARE IL GOVERNO A DECLASSARE IL LUPO DA “SPECIE PROTETTA PRIORITARIA” A “SPECIE PROTETTA” – I VERDI ULULANO INDIGNATI - IL TEMA È STATO TOCCATO ANCHE IN SEDE EUROPEA DOPO CHE ALLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE VON DER LEYEN UN LUPO HA SBRANATO UN SUO CAVALLO…

Estratto dell’articolo di Stefano Baldolini per www.repubblica.it

LUPO 3

Dopo aver sistemato i cinghiali, con l'emendamento FdI alla Manovra che apre alla possibilità di abbattimenti di fauna selvatica in città, la Lega mette nel mirino i lupi. Il Carroccio ha infatti presentato un ordine del giorno alla legge di Bilancio che, se approvato, impegnerebbe il governo "ad adottare iniziative affinché il lupo sia declassato da specie 'protetta prioritaria' a specie 'protetta'". Il tutto "nella direzione di un Piano Nazionale di Gestione del Lupo che tuteli la specie ma anche i comparti agrosilvopastorali".

LUPO 2

A segnalare l'iniziativa, i Verdi, con il loro co-portavoce Angelo Bonelli che tuona: "Vergogna!". "Vogliono gli abbattimenti selettivi anche per i lupi. Ora si spiega perché nell'emendamento in finanziaria hanno scritto in modo generico fauna selvatica!!!". […] Già a fine novembre la questione s'è presentata in quel di Strasburgo, dove gli eurodeputati a larga maggioranza (306 voti favorevoli, 225 contrari e 25 astensioni) hanno adottato una risoluzione per modificare lo status di specie protetta del lupo.

LUPO 1

"In ragione dell'aumento degli attacchi" registrato in anni recenti, "e non appena sia raggiunto lo stato di conservazione desiderato", precisa la risoluzione, va modificato lo status del carnivoro per aiutare a proteggere il bestiame e per facilitare il risarcimento dei danni causati agli allevatori dai grandi predatori. […]