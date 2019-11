CACCIARI AL COLPEVOLE – “VENEZIA SOTT’ACQUA? LA COLPA E’ DI TUTTI: FORZA ITALIA, LEGA E DEI GOVERNI CHE SI SONO SUCCEDUTI. IO SONO L’UNICO INNOCENTE. FINO ALL’ULTIMO MI SONO OPPOSTO AL MOSE. ESISTEVA UN PROGETTO IMPORTANTE DI RIALZO DI PIAZZA SAN MARCO E DI CONTENIMENTO DELLE ACQUE MA TUTTI I SOLDI SONO STATI BUTTATI PER IL...”

Da www.liberoquotidiano.it

cacciari

Massimo Cacciari è sempre stato contro la realizzazione del Mose, l'opera ingegneristica non ancora ultimata che dovrebbe salvare Venezia dall'acqua alta. E ora che la città è in ginocchio per la marea record, l'ex sindaco dice: "Nulla di nuovo, tutto questo si conosceva quando si è deciso di buttare via i soldi con il Mose. Esisteva un progetto importante di rialzo di piazza San Marco e di contenimento delle acque per preservare la Basilica da questo fenomeno. Era possibile farlo ma poi tutti i soldi per la manutenzione della città sono stati spesi per il Mose e ora chi è causa del suo mal pianga se stesso".

acqua alta a venezia

Insomma il Mose è inutile e Cacciari è l'unico che a suo dire aveva capito tutto: "La questione era stata affrontata, c'era già un progetto di massima con cui ci si trovava anche d"accordo". E adesso "la responsabilità è di tutti i governi che si sono succeduti: della Lega, di Forza Italia e di tutti quelli che hanno sostenuto questa strada. Forse gli unici innocenti sono il sottoscritto e i suoi collaboratori che fino all'ultimo si sono opposti al Mose".

cacciari acqua che entra nell hotel gritti palace acqua alta a san marco il negozio di celine gondole nell acqua alta il vaporetto a venezia luigi brugnaro cammina nell acqua alta piazza san marco venezia massimo cacciari (3)