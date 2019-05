CACCIARI HA URGENTE BISOGNO DI UNA OVERDOSE DI MAALOX - IL FILOSOFO CHE NON NE BECCA UNA, ORA FRIGNA: “SPERIAMO CHE ZINGARETTI CONTINUI QUESTA OPERAZIONE DI ALLARGAMENTO” – “LA SCONFITTA IN PIEMONTE È PREOCCUPANTE, O IL PD FA QUELLO CHE IL SOTTOSCRITTO GLI DICE (SIC!), CIOÈ SI ORGANIZZA TERRITORIALMENTE, O PERDERÀ ANCHE L’EMILIA ROMAGNA E PER L'ITALIA SAREBBE UNA CATASTROFE” – “I 5 STELLE? O SCOMPAIONO O VANNO IN UNA DIREZIONE CONVERGENTE AL PD” (E COSÌ SCOMPARE IL PD…)

Il volo della Lega, il crollo dei 5 stelle, la risalita del Pd. Sono stati soprattutto questi tre verdetti ad uscire dalle urne delle elezioni europee. "Il successo della Lega era prevedibile, così come la debacle dei 5 stelle", dice Massimo Cacciari a Circo Massimo, su Radio Capital, "Non puoi essere per mesi succube al governo di un'altra forza senza pagare dazio. Il Pd tiene, per fortuna. Speriamo che si rendano conto che il risultato è anche dovuto a una straordinaria mobilitazione esterna al Pd in funzione di tenuta nei confronti della prevedibilissima avanzata della destra", continua il filosofo, "speriamo che Zingaretti continui questa operazione di allargamento, di ascolto, di riorganizzazione su basi territoriali del Pd, perché il dato preoccupantissimo, che speriamo non passi in secondo piano, è la sconfitta in Piemonte e il risultato in Emilia Romagna, dove si voterà in autunno: se venisse confermato si perderebbe anche l'Emilia Romagna e per l'Italia sarebbe una catastrofe 100 volte maggiore del risultato della Lega. O il Pd fa quello che il sottoscritto e pochi altri inascoltati dicono da altri, cioè organizzarsi territorialmente e dare spazio a chi conta davvero a livello locale, oppure oltre al Piemonte si perderà anche l'Emilia Romagna".

Cacciari è sempre stato tra gli sponsor del dialogo Pd-M5S, una posizione che continua a mantenere: "Si sta sempre più delineando un destino comune. O i 5 stelle scompaiono, o vanno in una direzione che è di fatto convergente a quella in cui dovrebbe andare il Pd", dice Cacciari. Che vede il segreto di Salvini nell'aver "dato voce a una radicale e profonda insicurezza che attraversa i ceti popolari e medi in Italia, pur rappresentando in modo del tutto fittizio la questione dell'immigrazione", e gli errori dei 5 stelle nell'assenza di "organizzazione e radicamento territoriale, un handicap formidabile che in elezioni del genere risulta insuperabile".

La parabola di Di Maio può dirsi conclusa? "Questo dipende da Salvini. Solo lui può salvare Di Maio, dandogli spazio nell'azione di governo. Tutto sommato penso che lo farà, perché non gli conviene forzare le cose e ritornare con Berlusconi, ma continuare a spolpare Forza Italia, trovare un accordo forte con la Meloni che è già nelle cose, e però deve apparire come assoluto protagonista e dominatore nel governo. Non sarà semplice, ma non sarà Salvini a voler rompere, e neanche i 5 stelle: dove vanno con un risultato del genere? Il problema sia dei 5 stelle che della Lega sarà fare il bilancio. E lì non so se riusciranno a cavarsela. Continuo a ritenere che sia probabile uno scenario che porta a elezioni anticipate".

Nel nuovo Parlamento europeo Cacciari vede "una maggioranza solida" mettendo insieme "popolari, area socialista, democratici liberali e verdi", ma avverte: "Devono fare una politica che contrasti nei fatti sovranisti e populisti. Se non cambiano politiche sociali, se non mettono mano alla riforma delle istituzioni europee, questi quattro gruppi, che hanno la maggioranza, la prossima volta verranno sostituiti da populisti e sovranisti. Si tratta di capire se hanno capito la lezione. Se non la capiscono, la prossima volta vinceranno le destre dappertutto e si sfascerà l'Unione Europea".

