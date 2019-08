IL CACIO SUI MACRON – IL PRESIDENTE FRANCESE INTROMETTE NELLA CRISI DI GOVERNO ITALIANA E GONGOLA: “QUANDO CI SI ALLEA CON L’ESTREMA DESTRA ALLA FINE L’ESTREMA DESTRA VINCE. DI MAIO È IL GRANDE PERDENTE" (NON GLI HA PERDONATO AL FUITINA CON I GILET GIALLI – "ORA CONFIDO IN MATTARELLA” - VABBÈ, CON IL PD NELL’ESECUTIVO MOUNSIER ARROGANCE E IL SUO SCUDIERO SANDRO GOZI POSSONO STARE TRANQUILLI…

Anais Ginori per “la Repubblica”

«La lezione che ci viene dall' Italia è una sola: quando ci si allea con l' estrema destra alla fine è l' estrema destra che vince». Emmanuel Macron commenta per la prima volta la crisi politica italiana. Durante un lungo incontro con l' Association Presse Présidentielle, il leader francese parla a braccio con i giornalisti accreditati all' Eliseo per un' ora e mezza dell' attualità internazionale in vista del G7 che la Francia organizza a Biarritz nel weekend. (...)

«Faccio una semplice constatazione - argomenta Macron - chi era in testa nelle ultime elezioni politiche? Il Movimento 5 Stelle che poi ha deciso di governare con Salvini. E ora chi è il grande perdente dell' ultima sequenza? Di Maio». Il leader della Lega non è indebolito dall' attuale crisi politica? «Forse, me lo auguro», ribatte il presidente francese. «Ma pensare che allearsi con l' estrema destra sia un modo di reinventare la politica non funziona. Lo vediamo altrove, non funziona mai».

(...) «L' Italia - commenta Macron - è un Paese amico e un grande popolo il cui destino è profondamente europeo. È un Paese che merita un governo e dei dirigenti che siano all' altezza».

