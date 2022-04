12 apr 2022 14:01

CADONO TUTTI SULLA CASA, SUL SESSO O SULLE TASSE - ERA CONSIDERATO IL FAVORITO PER SUCCEDERE A BORIS JOHNSON A DOWNING STREET, MA RISHI SUNAK, 41ENNE CANCELLIERE DELLO SCACCHIERE, È STATO FREGATO DALLA MOGLIE (E DALLA SUA RICCHEZZA), VISTO CHE LEI È AZIONISTA IN INDIA DELLA SOCIETÀ TECH DI FAMIGLIA INFOSYS E NON AVENDO LA RESIDENZA FISCALE IN INGHILTERRA NON PAGA LE TASSE - UNA SITUAZIONE LEGALE, MA POCO ETICA: SUNAK È STATO CRITICATO ANCHE PER AVER MANTENUTO FINO ALLO SCORSO OTTOBRE LA GREEN CARD, IL PERMESSO DI LAVORARE (E GUADAGNARE) NEGLI USA...