MENARE IL CAN PER ZAIA – IL GOVERNATORE DEL VENETO LANCIA MESSAGGI PRIMA DELL EUROPEE: “LA MANCATA LEGGE SULL'AUTONOMIA? NON SONO IO PRESO IN GIRO MA TUTTI I VENETI, I LOMBARDI, I CITTADINI DELL’EMILIA ROMAGNA” – IL 22 OTTOBRE DEL 2017 CI FU IL REFERENDUM PER CHIEDERE ALLO STATO PIÙ POTERI: DA ALLORA ZAIA NE HA DETTE PARECCHIE, MA È STATO SMENTITO DAI FATTI. E DAL SUO SEGRETARIO SALVINI…