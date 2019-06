CAFONALINO - MESTIERI USURANTI CHE NESSUNO VUOLE PIU’ FARE: IL SINDACO DI ROMA – LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI WALTER VELTRONI AL “GLOBE” DI VILLA BORGHESE - IL "ROMARCORD" DI SUGLI ANNI AL CAMPIDOGLIO: “QUALCHE VOLTA PIANGEVO PER LA FATICA, SONO FINITO DUE VOLTE IN OSPEDALE…” – “IN ALTRE NAZIONI SI ESALTA IL RUOLO DELLA CAPITALE, ROMA INVECE E’ STATA SEMPRE OGGETTO DEL DISAMORE DELLA NAZIONE” – LA BATTUTA DI ALBERTO SORDI SINDACO PER UN GIORNO, LE PAROLE DI PROIETTI - GALLERY

walter veltroni saluta nicola zingaretti foto di bacco (1)

“Nun je la faccio più”. Alberto Sordi, quando nel giorno del suo 80esimo compleanno, su idea di Francesco Rutelli, è stato sindaco di Roma per un giorno ha capito quanto è difficile portare la fascia di primo cittadino e non ha mancato di farlo notare con una battuta alla fine della giornata. Si rompe la metro? C’è troppo traffico? La monnezza trabocca dai cassonetti? La colpa è sempre del sindaco.

carla e aurelio regina foto di bacco

Nel libro sugli anni al Campidoglio dato alle stampe per Rizzoli (“Roma. Storie per ritrovare la mia città”) Walter Veltroni racconta di quella volta che Gianfranco Fini gli rivelò un episodio legato alle amministrative del 1993, quando si era candidato, perdendo contro Rutelli. Qualche giorno dopo il voto decisivo l’ex presidente della Camera, mentre si trovava in un taxi imbottigliato nel traffico, notava che la gente attorno a lui non faceva altro che prendersela con il neo-sindaco Rutelli, incolpandolo della situazione. Insomma, il vincitore non aveva neanche cominciato che era già bersaglio delle critiche.

francesco rutelli foto di bacco

“Roma è ingovernabile? Non ci ho mai creduto”, si affretta a chiarire Veltroni. Anche se la superficie amministrata, in chilometri quadri, "è superiore a quelle di Parigi, Berlino, Bruxelles e Stoccolma messe insieme". Non vedrai cosa al mondo maggior di Roma, Orazio non sbagliava. Roma è una città-Stato. "È in termini di popolazione dieci volte l’Islanda ed è più popolosa della Lettonia, della Slovenia e del Qatar" “In altre nazioni non si ha paura di esaltare ruolo e potere della capitale, di dotarla di mezzi finanziari e poteri adeguati. Invece la Capitale è stata sempre oggetto del disamore della nazione. Disamore che è cresciuto in questi anni…”, scrive l’ex sindaco nel suo "Romarcord".

nicola zingaretti foto di bacco

La “ricucitura” tra centro e periferia, l’apertura del nuovo Auditorium, la Festa del Cinema, il Don Giovanni di Mozart in Piazza del Popolo, le Notti Bianche e i concerti di Paul McCartney e Simon&Garfunkel gratuiti, la cultura (“anche se questa parola spinge molti a mettere mano alla pistola”), il primo dei tanti playground, i campetti di basket a ingresso libero, dedicati alla memoria di Davide Ancilotto, il cestista della Pompea Roma scomparso nel 1997, i viaggi della Memoria a Auschwitz e alla foiba di Basovizza, la ricostruzione di una convivenza civile con le strade dedicate a Paolo Di Nella, il militante del Fronte della Gioventù colpito a morte da estremisti di sinistra e a Valerio Verbano, il ragazzo di sinistra ucciso dai neofascisti, il diario del settennato veltroniano in Campidoglio restituisce slanci, riqualificazioni, cambiamenti, le struggenti parole del poeta Tonino Guerra sul rapporto tra Ennio Flaiano e la figlia “senza parole e con difficoltà di movimenti”, e quelle di Miriam Mafai sui piccoli interventi che possono fare di Roma “una città più umana”

sami modiano foto di bacco

Qualche volta “piangevo per la fatica”, ammette. Fare il sindaco per capire come Petroselli, uno che per Roma ha sputato l’anima inseguendo i mille problemi della città, sia potuto morire di lavoro. “Quando la sera alla nove scoprivo di avere 5 cose da fare e che le prime ore di riposo le avrei avute tre settimane dopo, sentivo che non era scontato farcela. Sono finito due volte in ospedale, una rischiando. Ma è stato il lavoro più bello della mia vita…”. Il rapporto diretto con le persone: la signora con la nipotina per mano che a Tor Bella Monaca si lamenta delle siringhe sotto casa, la discussione fuori dalla scuola con un pischello che dice di essere razzista, l’ironia tutta romana di uno dei capi del Mandrione che lo porta a vedere la sua casa attaccata come le altre alla ferrovia: “Vedi, se il treno si ferma qui davanti, posso offrire il caffè al macchinista”.

carlo leoni foto di bacco

A fronte di chi gli contesta di aver allargato la voragine del debito (che dal 1970 all'85 aumentò fino a quota 2.600 miliardi) e di aver spalancato le porte ai migranti, Veltroni oppone un capitolo interamente dedicato al bilancio e una serie di dati su una città che “cresceva tre volte più della media nazionale”, in cui “gli occupati tra il 2001 e il 2004 aumentavano del 10,3%” e dove il 78% dei cittadini sentiva di vivere bene”. Cifre che hanno fatto parlare “Le Monde” e “Financial Times” di “Nuovo Rinascimento romano”. “Finito di leggere – scrive Gigi Proietti nella prefazione - mi assalgono le domande: “Ma poi che è successo? Perché ci siamo ammalati? Tutto si è fermato, ma quando è stato? Sarà possibile ricominciare?”…

