15 nov 2022 20:05

CAFONALONE INDONESIANO – ARRIVO SCENOGRAFICO AL GARUDA WISNU KENCANA DI BALI PER IL GALA ORGANIZZATO PER I GRANDI DEL MONDO, OSPITI AL G20: VIA CRAVATTE E COMPLETI E GRANDE SFOGGIO DI ABITI TRADIZIONALI – LA MELONI HA ABBANDONATO I VESTITI DI ARMANI PER UNO SPOLVERINO VIOLA CON TANTO DI FASCIA IN VITA ABBINATA – RISHI SUNAK E JUSTIN TRUDEAU NON HANNO RESISTITO AI COLORI SGARGIANTI. A ROMPERE LE UOVA NEL PANIERE CI HA PENSATO MACRON CHE SI È PRESENTATO IN CAMICIA BIANCA E PANTALONE BLU E…