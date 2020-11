23 nov 2020 09:10

CALABRIA? GIAMMAI! - “PIÙ PASSANO I GIORNI E PIÙ L'IMBARAZZO CRESCE. DOPO LE FIGURACCE IN SERIE CON COTTICELLI, ZUCCATELLI E I CONIUGI GAUDIO, IL GOVERNO NON RIESCE A TROVARE UN EROE PER L'INCARICO DI COMMISSARIO ALLA SANITÀ IN CALABRIA, IL MENO AMBITO DEL PANORAMA NAZIONALE. HA RIFIUTATO L’EX PREFETTO TRONCA E L’EX UFFICIALE DELLA FINANZA D’ANDREA. MAFIA CAPITALE E TANGENTOPOLI ERANO DUE PASSEGGIATE IN CONFRONTO AL DISASTRO DELLA SANITÀ CALABRESE…”