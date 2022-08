10 ago 2022 17:12

CALENDA NON STA BONINO – LA LEADER RADICALE FA A PEZZI QUEL PALLONE GONFIATO DEL “CHURCHILL DEI PARIOLI”: “MAI AVEVO VISTO UN VOLTAFACCIA COSÌ REPENTINO, IMMOTIVATO E ANCHE TRUFFALDINO” – REPLICA DEL “BULLO DA SOLO”: “IO SONO UNA PERSONA EDUCATA. HO AVUTO PER TE SOLO PAROLE DI STIMA. CERCA PERÒ DI NON PERDERE IL CONTROLLO DI TE STESSA. GRAZIE" - IL QUASI LAPSUS DI LETTA IN CONFERENZA STAMPA: "GIOCARE IN UNA SQUADRA IN CUI CARLO CAL...COTTARELLI..." - VIDEO