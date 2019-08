POSTA! LE LETTERE SUL NUOVO GOVERNO - I ROGHI DELL'AMAZZONIA E LE SCELTE DI BOLSONARO SI CHIAMANO SOLO IN UN MODO: COCAINA - "PER COERENZA, NON VOTERÒ UN GOVERNO COL PD", SENTENZIA IL PARAGONE PASSATO DALLA LEGA SECESSIONISTA AL M5S ASSISTENZIALISTA MENTRE DEFINIVA BERLUSCONI "MIGLIOR POLITICO DEL MONDO" - DA NOI CI SARÀ LA PREMIAZIONE DEI NON PARTECIPANTI AL GIOCO ATTUALE: CALENDA, DI BATTISTA, BERLUSCA E PALLOTTA DA BOSTON CHE HA LETTO DI UN NEW TEAM GIALLOROSSO