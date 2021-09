IL CAMALE-CONTE INVECE DI RACCONTARE LA MERKEL, PARLA DI SE STESSO – TRA GLI EX PREMIER CHE SUL "CORRIERE" RICORDANO ANEDDOTI E INCONTRI CON ANGELONA, GIUSEPPI VA A RIVANGARE LO SCONTRO DURO DURANTE IL LOCKDOWN: “IL MES TE LO PUOI TENERE”, FUI COSTRETTO A RISPONDERLE IN QUEL CONSIGLIO EUROPEO…"

GIUSEPPE CONTE

Da corriere.it

conte merkel

La ricordo in occasione del Next Generation Eu. Fu riluttante e conservatrice agli inizi del dibattito a marzo 2020 in pieno lockdown. Lo fu in misura tale da farmi reagire con veemenza alla sua inaccettabile offerta di limitarci ad un ricorso al Mes («Te lo puoi tenere», fui costretto a risponderle in quel Consiglio europeo).

A una sfida sistemica si risponde con una risposta sistemica. Non si oppose quindi alla mia richiesta, avvenuta poche settimane più tardi (anche perché nel frattempo erano venuti dalla mia parte Macron ed altri 7 leader europei), di incaricare la Commissione di presentare una proposta di erogazione straordinaria di fondi nella forma di mutualizzazione del debito (strumento inimmaginabile fino a pochi mesi prima) venne definita su mia proposta «necessaria ed urgente» ( needed and urgent ) nel Consiglio europeo di aprile. La sua visione sul futuro fu certamente più tardiva della nostra. Ma alla fine arrivò. E questo va ricordato e riconosciutole.

