C'E' CHI DICE NO! GLI EREDI DI PRINCE CONTRO IL PRESIDENTE USA: “NON PUÒ USARE LE SUE CANZONI AI COMIZI” - SEMPRE PIÙ ARTISTI SI OPPONGONO ALL’USO DI BRANI CELEBRI DA PARTE DI "THE DONALD": DA ADELE A SPRINGSTEEN PASSANDO PER NEIL YOUNG, NESSUNO VUOLE VEDERE I SUOI PEZZI TRASFORMATI IN COLONNE SONORE PER LE PAROLE DEL PRESIDENTE (DEL RESTO COSA HANNO IN COMUNE PRINCE E IL BOSS CON TRUMP? NIENTE)