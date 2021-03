CAMBIAMO (UN’ALTRA VOLTA)! – NAUFRAGATA L’IPOTESI DEL PARTITO DEI RESPONSABILI PER CONTE, L’EX BADANTE DI BERLUSCONI MARIAROSARIA ROSSI SI SPIAGGIA CON TOTI E ADERISCE A “CAMBIAMO” – I CONTATTI ERANO GIÀ AVVIATI DA QUALCHE MESE POI LA SENATRICE SI ERA LASCIATA SEDURRE E ABBANDONARE DAL “PRESIDENTE CIUFFETTO”

maria rosaria rossi

1 – MARIAROSARIA ROSSI, SEDOTTA E ABBANDONATA DA GIUSEPPE CONTE? SI RICICLA: ACCOLTA DA CAMBIANO!

Da www.liberoquotidiano.it

Sedotta e abbandonata da Giuseppe Conte, Mariarosaria Rossi passa a Cambiamo!. Naufragata l'ipotesi di un partito di "responsabili" a sostegno dell'ex premier, la senatrice ha fatto armi e bagagli e si è rivolta a Giovanni Toti.

MARIAROSARIA ROSSI GIOVANNI TOTI

Da ex forzista come lei, il governatore della Liguria non ha potuto fare altro che accoglierla a braccia aperte con la speranza, almeno questa volta, che sia per sempre. Il passaggio sarà ufficializzato nel corso di una conferenza stampa prevista per le 18 nella sala riunioni Capranichetta, in piazza Montecitorio.

mariarosaria rossi al mare

Una decisione, questa, arrivata dopo una lunghissima permanenza in Forza Italia e una molto più breve negli Europeisti. La Rossi era infatti la segretaria personale di Silvio Berlusconi e il suo addio, arrivato a causa dell'espulsione con effetto immediato per aver votato la fiducia al Conte ter, ha sorpreso tutti.

maria rosaria rossi giovanni toti silvio berlusconi francesca pascale

"Ho votato la fiducia a Conte perché unica nostra interfaccia in Italia e nel mondo", dichiarò subito dopo lo strappo, lasciando l’aula e gli ex colleghi di partito con un doppio "ciao ciao"con le mani.

L’addio fu improvviso e non annunciato, tantomeno al Cavaliere. "Non ho condiviso la mia decisione con Berlusconi, il mio rapporto di stima e amicizia con lui rimane immutato. Io sono rimasta al centro e non mi sposterò mai", dichiarò accusando gli azzurri di essersi spostati troppo a destra.

SAVERIO DE BONIS - RICARDO MERLO - MARIAROSARIA ROSSI

I primi contatti con Toti, è la ricostruzione del Corriere della Sera, risalgono a qualche mese fa. È stata la stessa senatrice a farsi avanti "dopo anni e anni con una sola tessera in tasca" e in cerca di una "prospettiva diversa" e in "competizione virtuosa" con il suo ex partito. Più competizione di così: anche Totti, in contrasto con il Cavaliere, lasciò Forza Italia con la promessa di creare una forza politica in grado di stargli alle calcagna.

maria rosaria rossi con francesca pascale

2 – CAMBIAMO:TOTI,OBIETTIVO DARE UN CENTRO DI GRAVITÀ A CESPUGLI

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Con Mariarosaria abbiamo vissuto momenti importanti insieme a Berlusconi e abbiamo sempre condiviso la convinzione di voler creare un polo liberale nel centrodestra".

Così il leader di Cambiamo, Giovanni Toti, accogliendo nel partito la senatrice Mariarosaria Rossi. "Abbiamo sempre privilegiato la costruzione dal basso, grazie all'impegno degli amministratori.

silvio berlusconi e maria rosaria rossi

Oggi - aggiunge Toti - ci ritroviamo con pezzetti di Forza Italia ma anche con esponenti da esperienze diverse, con progetti complementari. L'obbiettivo comune è creare una massa critica che possa attirare cespugli e cespuglietti che possano trovare un centro di gravità, un nocciolo di qualcosa di più grande, nel dialogo con altri gruppi simili che magari non sono in Parlamento".

mariarosaria rossi e paolo romani maria rosaria rossi compleanno di nunzia de girolamo con mariarosaria rossi 8 maria rosaria rossi (2) mariarosaria rossi foto di bacco (1)