CAMERA E CAMERETTE – GIOVANNI DONZELLI E ANDREA DELMASTRO DELLE VEDOVE, OLTRE ALLA MILITANZA, CONDIVIDONO UNA CASETTA NEL CENTRO DI ROMA. È LÌ CHE IL SOTTOSEGRETARIO ALLA GIUSTIZIA AVREBBE PASSATO LE INTERCETTAZIONI RISERVATE SU ALFREDO COSPITO – IL “PIPISTRELLO” DONZELLI NON SI DIMETTE, MA INTANTO LA PROCURA DI ROMA HA APERTO UN FASCICOLO DI INDAGINE, DOPO L'ESPOSTO DI BONELLI – SALVINI È L’UNICO CHE CI METTE LA FACCIA: “DONZELLI E DELMASTRO NON SONO IN DISCUSSIONE”

Camera e camerette. Nelle ultime ore Fratelli d'Italia ha dovuto difendere dagli attacchi del PD la convivenza tra Giovanni Donzelli e Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia con delega al DAP.

I due sono coinquilini in una piccola casa nel centro di Roma, ed è proprio lì che Delmastro avrebbe passato (o lasciato incustodite) le riservatissime intercettazioni su Alfredo Cospito al coinquilino...

COSPITO: BONELLI, ESPOSTO A PROCURA DI ROMA SU PAROLE DONZELLI

(ANSA) - "Questa mattina ho inviato al procuratore della Repubblica di Roma dott. Francesco Lo Voi un esposto con il quale si chiede l'apertura di un'indagine penale per verificare se siano stati commessi reati, a partire dall'articolo 326 del codice penale, relativamente alle dichiarazioni fatte in aula da Giovanni Donzelli e alla stampa da parte del viceministro alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove con delega al Dap."

Lo dichiara il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli "Nella giornata di ieri - prosegue - Donzelli ha reso pubblici contenuti puntuali delle conversazioni tra il detenuto Cospito e il 'Ndranghetista Francesco Presta, e sempre tra Cospito e il camorrista Francesco Di Maio.

Nella serata di ieri il viceministro Delmastro ha ammesso di essere stato lui ad aver dato le informazioni, contenute in una relazione riservata del Dap, all'On.Donzelli, informazioni che non sono nella disponibilità dei parlamentari." "Ci troviamo di fronte a fatti di una gravità inaudita perche' Donzelli e' vicepresidente del Copasir e Delmastro viceministro alla Giustizia: per l'uso disinvolto che hanno fatto di queste informazioni non possono più svolgere le funzioni delicate che gli sono state assegnate.

Per questo chiedo le dimissioni dal Copasir di Donzelli e da viceministro di Delmastro e auspico che la presidente Meloni intervenga a tutela delle istituzioni che non sono di proprietà di nessuno ma sono al servizio degli interessi della Repubblica italiana." conclude.

PROCURA ROMA APRE FASCICOLO SU CASO DONZELLI

(ANSA) - La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine alla luce di un esposto presentato dal parlamentare dei Verdi Angelo Bonelli in relazione alla vicenda del deputato di Fdi Giovanni Donzelli che in aula ha "reso pubbliche intercettazioni ambientali del Dap tra esponenti della 'ndrangheta e della camorrista con Alfredo Cospito". Nell'esposto si ipotizza il reato di rivelazione e utilizzazione di segreto d'ufficio.

COSPITO: DONZELLI, NON MI DIMETTERÒ DAL COPASIR

(ANSA) - "Se avessi mai io, o qualsiasi componente del Copasir dovesse rivelare delle informazioni ottenute grazie al proprio ruolo nel Copasir, durante le sedute del Copasir o studiando i documenti del Copasir lo dovesse rivelare all'esterno farebbe bene a dimettersi. Ma non è questo il caso perché non c'entra nulla. E' evidente come sono andate le cose". Questa la risposta dell'on. Giovanni Donzelli, parlamentare di Fratelli d'Italia, ad Agorà Rai Tre alla domanda se si dimetterà dal Copasir.

DIFESA COSPITO, SU VICENDA DONZELLI PM FACCIANO CHIAREZZA

(ANSA) - "E' una vicenda sulla quale la magistratura deve fare chiarezza. Bisogna accertare se c'è stata una violazione. Mi domando in quale ambito sono state fatte queste intercettazioni?

Sono state fatte in tutta la sezione del penitenziario? Siamo in uno stato di diritto e ci sono autorità deputate a valutare l'eventuale commissione di un reato. Si apra un fascicolo di indagine, anche semplicemente a carico di ignoti, che fare accertamenti su quanto accaduto". Lo afferma l'avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore di Alfredo Cospito, in riferimento a quanto riferito ieri alla Camera dal deputato di Fdi, Giovanni Donzelli.

COSPITO:SALVINI, DONZELLI E DELMASTRO NON IN DISCUSSIONE

(ANSA) - "Non penso che si possano mettere in discussione incarichi così importanti per una polemica parlamentare di un pomeriggio". Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, interpellato sulla richiesta di dimissioni di Donzelli e Delmastro, dopo le rivelazioni sul caso Cospito. "Conto che finisca il tutto con una stretta di mano", aggiunge Salvini. "Tutti contribuiscano a non accendere il clima e a stemperare i toni".

