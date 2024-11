2 nov 2024 11:50

CAMERATA MINNITI? PRESENTE! – L’EX MINISTRO DELL’INTERNO DEL PD, ORMAI TRASFORMATOSI IN UNA TESTA DI MELONE, ADERISCE ALLA LINEA DEL GOVERNO DUCIONI SULLA BANDA DEGLI SPIONI: “È IN CORSO UN'ATTIVITÀ DI SPIONAGGIO, DI SOGGETTI INFEDELI E FORSE DI PRIVATI, CHE METTE IN DISCUSSIONE ALCUNI PILASTRI DELLA NOSTRA DEMOCRAZIA. USARE INFORMAZIONI RISERVATE PER CAMBIARE L'ANDAMENTO DELLA LOTTA POLITICA COLPISCE I FONDAMENTI DELLA COSTITUZIONE” – POI, COME GIÀ LA DUCETTA E IL CAPO DELL’AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA FRATTASI, MINIMIZZA LA FACILITÀ DI HACKERAGGIO DELLE RETI STATALI ITALIANE: “IL PRIMO PROBLEMA SONO I FUNZIONARI INFEDELI…”