LA CAMPAGNA ELETTORALE DI ROBERTA METSOLA: "SONO CON LE FORZE PRO UE" - DOMANI ARRIVA A ROMA LA PRESIDENTE DEL PARLAMENTO UE CHE POTREBBE SFIDARE URSULA VON DER LEYEN PER LA GUIDA DELLA COMMISSIONE - LA MALTESE CERCHERA’ IL SOSTEGNO DI GIORGIA MELONI, E INFATTI ALLISCIA L’ACCORDO TRA ITALIA E ALBANIA SUI MIGRANTI (“BENE PARLARE CON PAESI TERZI”) - LA MANO TESA A SALVINI CHE L’AVEVA CRITICATA ("RIPROPONE L'INCIUCIO CON LE SINISTRE"): “LAVORO MOLTO BENE CON TUTTI I DEPUTATI ITALIANI DA QUALSIASI GRUPPO POLITICO PROVENGANO”

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - "L'errore fatto nelle passate campagne elettorali sull'immigrazione è che non ne abbiamo veramente mai discusso, perché temevamo di perdere quel centro europeo che è così fragile. La mia risposta a ogni populismo è una legge completa ed equilibrata". Così, al Corriere della Sera, la presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola, in viaggio in Italia.

"Dal punto di vista del Parlamento europeo - aggiunge - siamo molto soddisfatti di essere riusciti a sbloccare uno stallo che durava da anni. Il fatto che ci sia una maggioranza in Consiglio che auspicabilmente porterà a un accordo è la risposta a quei cittadini europei che nelle elezioni del 2019 misero le migrazioni in cima alle loro preoccupazioni. Tenendo conto di come le forze estremiste hanno sfruttato il tema a loro vantaggio, ha senso per noi discuterne oggi apertamente".

Rispetto all'accordo Italia-Albania, Metsola commenta: "Se possiamo trovare soluzioni che comprendono il completamento delle richieste di asilo fuori dai confini dell'Ue, dobbiamo prenderle in considerazione. Saremo in grado di valutare questo accordo quando verrà implementato". Parlando di Ucraina "il meglio che possiamo fare è che la prossima settimana il Consiglio europeo mandi un forte segnale politico, aprendo la strada a negoziati formali di adesione con Kiev".

Ci sarà un'alleanza tra popolari e conservatori dopo le elezioni? "Continueremo a lavorare con le forze pro europee anche nel prossimo Parlamento". Quella di Salvini "non l'ho presa come una critica. Ho ottimi rapporti con tutti gli europarlamentari italiani, di tutti gli schieramenti politici. Vengo in Italia con il messaggio di unire le persone, di avvicinare l'Europa ai cittadini".

METSOLA A SALVINI, 'IL MIO UN MESSAGGIO PRO EUROPEISTA'

(ANSA) - CATANZARO, 05 DIC - "La risposta è chiara. Sono qua come presidente del Parlamento europeo, volevo venire al Sud d'Italia per fare un appello ai cittadini italiani a partecipare alle elezioni di giugno. E' un messaggio pro europeista che vuole che noi per i 5 anni che vengono scegliamo la direzione dell'Europa. Quando dico questo significa trovare delle soluzioni sull'immigrazione, sull'ambiente, sulla politica digitale. Su questo lavoro molto bene con tutti i deputati italiani da qualsiasi gruppo politico provengano". Così la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola rispondendo a Salvini per il quale "ripropone l'inciucio con le sinistre".

METSOLA, 'INTESA ITALIA-ALBANIA? BENE PARLARE CON PAESI TERZI'

(ANSA) - CATANZARO, 05 DIC - L'intesa tra Italia e Albania in tema di migranti, "non è qualcosa che cade dalla competenza europea perché è un accordo tra un Paese membro ed uno terzo. Quello che voglio dire è che sull'immigrazione noi non dobbiamo parlare solo con noi stessi ma anche con dei Paesi terzi, vicini, con i quali parlare di investimenti, sviluppo ma anche dei flussi e dell'aiuto che possiamo fare insieme per evitare più perdite di vita nel mare".

A dirlo la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola parlando con i giornalisti a Catanzaro. "Io - ha aggiunto - vengo da un'isola al centro del Mediterraneo e 10 anni fa il Papa ha detto che questo mare è il più grande cimitero del mondo e se noi possiamo fare anche dal sud per trovare delle soluzioni, saluto gli sforzi del governo italiano.

Noi abbiamo 5 proposte legislative che questa settimana discuteremo a Bruxelles e spero riusciremo a trovare delle maggioranze e sono ottimista con cautela. Se possiamo anche trovare la possibilità di avere una politica con i nostri vicini, una politica di ritorno che è più efficace, una politica di solidarietà, di protezione, allora possiamo dire ai nostri cittadini, quando andremo al voto, che abbiamo trovato delle soluzioni legislative e anche politiche".