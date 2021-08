LETTA A SIENA NON STA SERENO – L’ESPLOSIONE DELLA BOMBA MPS RISCHIA DI ESSERE UN BEL CETRIOLONE PER ENRICHETTO, CHE SI CANDIDA ALLE SUPPLETIVE NELLA CITTÀ TOSCANA. MA CHI LO HA SPINTO NEL TRAPPOLONE? AL NAZARENO C'È CHI PUNTA IL DITO SU DARIO FRANCESCHINI, CHE VEDE IL SEGRETARIO COME UN OSTACOLO NELLA SUA PARTITA PER IL QUIRINALE – DI SICURO LETTA SI GIOCA LA FACCIA E LA POLTRONA DI SEGRETARIO, MA È CONVINTO CHE L’OPERAZIONE CON UNICREDIT SI PROLUNGHERÀ BEN OLTRE LA DATA DEL VOTO: BASTA FARE IL CELODURISSIMO ORA. E POI, PASSATO IL VOTO, GABBATU LU SANTO..