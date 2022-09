27 set 2022 17:54

IN CAMPIDOGLIO GIRA ROBA BUONA! L’ANALISI LISERGICA DEL VOTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI DEM: “SEGNALI POSITIVI DI UN PD IN CRESCITA” – SECONDO LA FOLLIA DEM, IL MASSACRO ELETTORALE DI DOMENICA CELA UNA VITTORIA DI GUALTIERI. CI LIMITIAMO A RICORDARE CHE DEI 20 COLLEGI UNINOMINALI A DISPOSIZIONE, I DEM NE HANNO VINTI DUE. CIOÈ: HANNO PERSO 18 A 2. MA NON ERA MEGLIO UN PIU’ DIGNITOSO SILENZIO?