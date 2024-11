19 nov 2024 10:24

IL CAMPO LARGO AVRA’ IMPARATO LA LEZIONE CHE VIENE DALL’UMBRIA? CON I CANDIDATI CIVICI LEGATI AL TERRITORIO COME STEFANIA PROIETTI SI VINCE (NON COME IN LIGURIA DOVE CON LO SPEZZINO ORLANDO, ORMAI CONSIDERATO “ROMANO”, PD E M5S SONO USCITI CON LE OSSA ROTTE) – RONCONE: “IL CORPACCIONE DEM HA VOTATO PER UNA SIGNORA A LUNGO SEMBRATA LA CANDIDATA PERFETTA PER IL CENTRODESTRA. E PER EVITARE CHE, COME IN LIGURIA, QUEL FURBASTRO DI CONTE S’INVENTASSE QUALCUNO DEI SUOI CAPRICCETTI, QUELLI DI ITALIA VIVA LI HANNO NASCOSTI NELLA LISTA PERSONALE DELLA PROIETTI” – LA MELONI E I MINISTRI NON HANNO MOSSO UN VOTO - IL FLOP DI BANDECCHI