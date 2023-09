DAL CAMPO LARGO AL CAMPO SANTO! “SCHLEIN? NON LASCIA IL SEGNO. IL PD È SENZA VISIONE” – DOPO GLI STRALI DI CONTE SUI MIGRANTI, ARRIVA IL COLPO DI BEPPE GRILLO A PICCONARE L’IPOTESI DI ALLEANZA TRA DEM E 5 STELLE: “IL CAMPO LARGO? NON CI SONO CAMPI SE NON HAI UN PO’ D’IMMAGINAZIONE” – "BEPPE MAO" TIRA UNA STOCCATA ANCHE ALLA MELONI PER L’ADDIO ALLA VIA DELLA SETA E RI-APRE AL GRANDE EX ALESSANDRO DI BATTISTA: “NON SO SE È DISPONIBILE, MA LE PORTE IN AMICIZIA SONO APERTE”

Lorenzo De Cicco per “la Repubblica” - Estratti

BEPPE GRILLO

«Schlein? Non lascia il segno. Il Pd è senza visione». Fosse solo l’ultima sparata di Beppe Grillo, al Nazareno dormirebbero sonni tranquilli, visto il peso, sempre più piuma, del fondatore dei 5 Stelle nelle dinamiche del partito.

Ma stavolta le sortite del comico sono il tassello di una strategia. Vanno abbinate agli strali di Giuseppe Conte sui migranti, in chiave anti-Pd. Insomma la campagna per le Europee è cominciata e il Movimento, come può, maramaldeggia sui “cugini” democratici. Alleati ma non troppo.

elly schlein

Ma durante l’ultima calata romana, in attesa di vedere oggi l’ex premier, Grillo se l’è presa soprattutto con Schlein. «L’ho sentita, è una persona colta, poi non mi lascia un granché di strascico. Ma un po’ tutti i politici sono così ». Seguono frecciate sul Pd: «Non ha visioni, hanno sbagliato da Prodi». Criptico sul campo largo («Non ci sono campi se non hai un po’ d’immaginazione.

Il campo è aperto a chiunque ha un po’ di immaginazione») e sulle alleanze: «Le abbiamo fatte, destra e sinistra, e siamo stati o pugnalati alla schiena o sono successe altre cose».

E la destra? L’unica critica mossa al governo Meloni è sull’annuncio del mancato rinnovo della Via della Seta. Il solito Grillo filo- cinese: «La Via della Seta apre orizzonti straordinari e noi diciamo di no?». Aveva voglia di parlare, comunque.

beppe grillo a roma

Su Luigi Di Maio: «Non l’ho più sentito. L’incarico in Ue? È bravo, è il suo mondo». Sull’altro grande ex, Alessandro Di Battista: «Non so se è disponibile, ma le porte in amicizia sono aperte». Ma sono principalmente gli affondi di Conte a crucciare il Nazareno. Anche perché sul salario minimo si era visto finalmente uno sprazzo di unità. L’ex premier ha intenzione di cavalcare il tema migranti per tutta la campagna elettorale. Ha cominciato tre giorni fa da Vespa, parlando dei dem come fautori «dell’accoglienza indiscriminata ».

«Non ha letto le nostre 7 proposte, e io non ho visto le sue», la replica di Schlein l’altro ieri, prima di lasciare che altri, da Guerini a Majorino a Bonaccini, ricordassero a Conte delle photo opp con Salvini sui decreti Sicurezza. Poi la segretaria del Pd è entrata in modalità zen. «Pensiamo a fare opposizione alla destra, non tra noi». Ma Conte non ci pensa proprio. E gioca la carta Grillo: «Con Conte — racconta il fondatore — siamo in un momento di grande sintonia».

BEPPE GRILLO PARLA IN CINESE 3 VIDEO DI BEPPE GRILLO SULLE BRIGATE DI CITTADINANZA beppe grillo abbraccia virginia raggi