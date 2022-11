IL CAMPO LARGO È FINITO INCENERITO – IL MOVIMENTO CINQUE STELLE DI ROMA HA DEPOSITATO UN ESPOSTO ALLA CORTE DEI CONTI CONTRO L’INCENERITORE “VOLUTO DA GUALTIERI E DALLA MAGGIORANZA CHE LO SOSTIENE”: “È ORA DI PORRE UN FRENO A QUESTA DECISIONE SCELLERATA” – E COSÌ, LE FLEBILI SPERANZE DI RICUCIRE L’ALLEANZA PER LE REGIONALI DEL LAZIO (ALLA PISANA I GRILLINI GOVERNAVANO CON ZINGARETTI) FINISCONO MORTE E SEPOLTE

ROBERTO GUALTIERI ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA

(ANSA) - "Ieri via Pec abbiamo depositato l'esposto alla Corte dei Conti contro l'inceneritore voluto da Gualtieri e dalla maggioranza che lo sostiene: è ora di porre un freno deciso a questa decisione scellerata che rischia seriamente di danneggiare un territorio, la salute dei cittadini capitolini e di minare il futuro delle giovani generazioni.

virginia raggi giuseppe conte

Non deroghiamo e non derogheremo in alcun modo ai nostri princìpi, ma lotteremo fino in fondo a difesa di Roma e della salute dei nostri concittadini". Così, in una nota congiunta, i gruppi capitolini M5S Roma, Lista Civica Raggi e la consigliera della Civica Raggi in IX Municipio Carla Canale.

