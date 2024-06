IL CAMPO LARGO SI SUICIDA IN PIEMONTE: IL GOVERNATORE USCENTE, ALBERTO CIRIO, VELEGGIA NELLE PROIEZIONI AL 53%. LA CANDIDATA DEL PD GIANNA PENTENERO È FERMA AL 35,4%, QUELLA DEL M5S, SARAH DISABATO, ALL’8,7% - A FIRENZE LA DEM FUNARO AVANTI CON IL 41,6%, MA IL CRUCCO EIKE SCHMIDT VA AL BALLOTTAGGIO – CAGLIARI E BERGAMO SENZA STORIA: MASSIMO ZEDDA E ELENA CARNEVALI, CANDIDATI DEL CENTROSINISTRA, STRAVINCONO…

alberto cirio 2

PROIEZIONE OPINIO-RAI PIEMONTE: CIRIO 53%, PENTENERO 35%

(ANSA) - Nella prima proiezione per le regionali in Piemonte Alberto Cirio del centrodestra è al 53%, Gianna Pentenero del centrosinistra è al 35,4%. Sono i dati del Consorzio Opinio Italia per la Rai. Il campione è del 6%.

PROIEZIONE OPINIO-RAI FIRENZE: FUNARO AL 41,6%

(ANSA) - Nella prima proiezione per le comunali di Firenze, Sara Funaro del centrosinistra è in vantaggio con il 41,6%, seguita dal candidato di centrodestra Eike Schmidt con il 32,5%. Sono i dati del Consorzio Opinio Italia per la Rai. Al terzo posto Stefania Saccardi con il 6,1% e Cecilia Del Re al 6%. La copertura del campione è del 6%

sara funaro

PROIEZIONE OPINIO-RAI BARI: LECCESE AL 46%

(ANSA) - Nella prima proiezione per le comunali di Bari, Vito Leccese del Pd è al 46%, Fabio Romito del centrodestra al 32,4%. Sono i dati del Consorzio Opinio Italia per la Rai. Michele Laforgia, candidato con M5s e Sinistra Italiana, ha il 20,7%. Il campione è del 6%.

PROIEZIONE OPINIO-RAI PESCARA: MASCI AL 51,2%

(ANSA) - Nella prima proiezione per le comunali di Pescara del Consorzio Opinio per la Rai, Carlo Masci del centrodestra è al 51,2%, mentre il candidato di centrosinistra Carlo Costantini è al 33,1%. Seguono Domenico Pettinari al 13,9%) e Gianluca Fusilli all'1,8%. Il campione è del 6%.

Massimo Zedda

PROIEZIONE OPINIO-RAI BERGAMO: CARNEVALI AL 56,3%

(ANSA) - Nella prima proiezione per le comunali di Bergamo, Elena Carnevali del centrosinistra è in testa con il 56,3%. Segue il candidato del centrodestra Andrea Pezzotta al 40,4%. Sono i dati del Consorzio Opinio Italia per la Rai. Vittorio Apicella, del Movimento 5 Stelle, è al 3,3%. Il campione è dell'8%.

PROIEZIONE OPINIO-RAI CAGLIARI: MASSIMO ZEDDA AL 58,6%

(ANSA) - Nella prima proiezione per le comunali di Cagliari, Massimo Zedda del centrosinistra ha il 58,6%, mentre Alessandra Zedda del centrodestra è al 35,8%. Segue Giuseppe Farris al 2,5%. Sono i dati del Consorzio Opinio Italia per la Rai. Il campione è dell'8%.

ELENA CARNEVALI MATTEO SALVINI ALBERTO CIRIO