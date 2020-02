IL CANADA MANDA I PRINCIPI A…VANCOUVER - IL GOVERNO DI TRUDEAU HA GIÀ SGANCIATO 10 MILIONI DI DOLLARI PER BADARE A HARRY E MEGHAN, E ORA SI È STUFATO: LA SICUREZZA VE LA PAGATE DA SOLI - IN QUESTI TRE MESI LA LORO SCORTA ERA STATA AFFIDATA ALLA ROYAL MOUNTED POLICE (LE MITICHE GIUBBE ROSSE), MA UNA NOTA UFFICIALE PRECISA CHE DA FINE MARZO NON PESERANNO PIÙ SUI CONTRIBUENTI CANADESI

Dieci milioni di dollari, circa. A tanto sarebbe montata la protezione di Harry e Meghan per il governo canadese che tuttavia, quest’oggi, con una nota ufficiale, ha confermato che nell’arco di poche settimane i due principi del Sussex niente peseranno più sulle casse dello Stato.

Tutto confermato

La notizia per la verità era già stata ufficializzata qualche tempo fa dopo alcune polemiche sollecitate proprio dai candesi, indispettiti dai costi per la permanenza della coppia di principi a Vancouver. Gli stessi Harry e Meghan avevano detto che non era loro intenzione pesare sul Canada ma che anzi sarebbero stati felici di collaborare con le associazioni benefiche del paese grazie alla loro fondazione. Uno dei motivi per cui Harry aveva scelto il Canada era proprio l’attività della fondazione che vorrebbe creare nel nome della madre Diana.

Un beneficio a termine

La sorveglianza della splendida villa nella quale stanno vivendo Harry e Megan, che per il momento sono ospiti di un amico insieme al piccolo Archie, era stata affidata fino a oggi alla Royal Canadian Mounted Police, un corpo di polizia che porta proprio il termine di Royal – reale – per ricordare la sua tradizione britannica. La polizia reale canadese si era detta orgogliosa di poter proteggere la tranquillità e la privacy dei due principi ma i costi sono davvero eccessivi.

Di qui la decisione del Canada di chiedere a Harry e Meghan di essere completamente autonomi sotto questo aspetto. Una richiesta che i due principi hanno subito fatto propria. La sorveglianza durerà ancora per alcune settimane, probabilmente fino alla fine di marzo. Poi la villa di Vancouver sarà affidata a un corpo di sorveglianza privato.

Dal 31 marzo

Sempre dalla fine di marzo la coppia si dimetterà ufficialmente dai suoi incarichi reali e diventerà, di fatto, una coppia di ricchi borghesi in affari. La loro attività, che punterà prevalentemente sul settore editoriale e sul marketing, sarà divisa tra Vancouver e Los Angeles dove l’azienda che hanno creato avrà un ufficio operativo.

Il Canada li accoglie, ma con distacco

Il Canada mantiene un rapporto di rispettosa ma anche distante ospitalità nei confronti dei due principi: se da una parte, in tutta Vancouver – una città che rivendica con grande orgoglio la sua tradizione inglese e reale – sono in vendita moltissime maglie, spille e gadget con le immagini di Harry e Meghan, sono molte invece le voci discordanti. La coppia attualmente è separata. Meghan è rimasta nella Brithish Columbia con il figlio mentre Harry è a Londra “per un viaggio programmato già da qualche tempo” dice una nota ufficiale. In realtà sarebbe stato invitato da Elisabetta II in persona che ha molto timore che la moglie possa decidere di incontrare la stampa americana in qualche talk show televisivo, come si ipotizza da più parti. Harry incontrerà la regina, il padre Carlo e il fratello William. Poi tornerà in Canada.

