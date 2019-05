18 mag 2019 13:00

CANCELLATO IL VICE-CANCELLIERE - SI DIMETTE STRACHE, LEADER DEL PARTITO DI ULTRADESTRA FPOE, ALLEATO DI SALVINI E DEI SOVRANISTI, CHE IN UN VIDEO PROMETTE APPALTI IN CAMBIO DI SOLDI RUSSI - LA TELECAMERA NASCOSTA LO INQUADRA IN UNA VILLA DI IBIZA IN CUI UNA SEDICENTE NIPOTE DI OLGARCA PROMETTEVA INVESTIMENTI MILIONARI - POI DICE DI VOLER BOICOTTARE UN FAMOSO IMPRENDITORE BOLZANINO - IL PREMIER KURZ NEI CASINI ALLA VIGILIA DELLE EUROPEE