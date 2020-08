COME SIAMO MES? – I SOLDI DEL RECOVERY FUND NON ARRIVERANNO PRIMA DI SEI MESI E PER PARARE I COLPI DALLE “TENSIONI DI CASSA” EVOCATE DA GUALTIERI C’È SOLO UNA STRADA: IL FONDO SALVA STATI! – PER FAR INGOIARE IL PRESTITO AI GRILLINI CONTE E GUALTIERI PENSANO DI RICHIEDERE SOLO UNA VENTINA DI MILIARDI, NELLA SPERANZA CHE ANCHE LA SPAGNA NE FACCIA RICORSO. E DI MAIO DIRÀ SÌ…