luigi di maio e virginia saba a villasimius 1 luigi di maio a villasimius 2 luigi di maio e virginia saba a villasimius 3 luigi di maio e virginia saba a villasimius
CANDELA FLASH! – LE GRANE A VOI, IL MINISTRO E' IN SPIAGGIA! LUIGI DI MAIO SI GODE LE VACANZE CON LA FIDANZATA DI CARTONE VIRGINIA SABA TRA UNA TELEFONATA E UNA PASSEGGIATA IN RIVA AL MARE. DAGOSPIA PUBBLICA GLI SCATTI DELLA COPPIA A VILLASIMIUS...-
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BYE BYE DONALD – JOE BIDEN È 10 PUNTI AVANTI A TRUMP IN TUTTI I SONDAGGI E, COSA PIÙ IMPORTANTE, SUPERA IL PRESIDENTE ANCHE NEI COSIDDETTI SWING STATES – SULLA SCELTA DI KAMALA HARRIS HANNO GIOCATO DUE FATTORI: LA CONOSCENZA (QUASI AMICIZIA) TRA I DUE E SOPRATTUTTO QUELLA DEI CONIUGI OBAMA – LA SENATRICE PORTEREBBE IN DOTE UN TRE/QUATTRO PER CENTO IN PIÙ DI DONNE E AFROAMERICANI A “SLEEPY JOE”
SAPETE QUANTO COSTANO LE FOTO DI LUIGINO DI MAIO? 35MILA EURO – QUALCHE SETTIMANA FA TRA IL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO DEGLI ESTERI (PER MANCANZA DI PROVE) È SPUNTATO ROBERTO DIA – SPECIALIZZATO IN MATRIMONI (SI DEFINISCE “WEDDING STORYTELLER”) SARÀ IL NUOVO FOTOGRAFO UFFICIALE DELL’EX BIBITARO VANITOSO, MENTRE IL FRATELLO GIUSEPPE È CONSULENTE DI PALAZZO CHIGI…
COME SIAMO MES? – I SOLDI DEL RECOVERY FUND NON ARRIVERANNO PRIMA DI SEI MESI E PER PARARE I COLPI DALLE “TENSIONI DI CASSA” EVOCATE DA GUALTIERI C’È SOLO UNA STRADA: IL FONDO SALVA STATI! – PER FAR INGOIARE IL PRESTITO AI GRILLINI CONTE E GUALTIERI PENSANO DI RICHIEDERE SOLO UNA VENTINA DI MILIARDI, NELLA SPERANZA CHE ANCHE LA SPAGNA NE FACCIA RICORSO. E DI MAIO DIRÀ SÌ…