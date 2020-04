LOCKDOWN? LOCK & LOAD! - IN AMERICA SI PROTESTA CONTRO LE SERRATE ARMATI FINO AI DENTI: IN MIGLIAIA INVADONO LANSING, CAPITALE DEL MICHIGAN, E CON MITRA E MASCHERINE (NON SANITARIE MA DA COMMANDO JIHADISTA) SI PIAZZANO SULLA SCALINATA DEL CAMPIDOGLIO: ''LASCIATECI LAVORARE''. LE FORZE DELL'ORDINE LI LASCIANO FARE: L'OPINIONE E LE PISTOLE SONO LIBERE - IN 4 SETTIMANE 22 MILIONI DI PERSONE HANNO CHIESTO IL SUSSIDIO DI DISOCCUPAZIONE