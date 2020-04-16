CANDELA FLASH! - NELLA VITA CI VUOLE CULO (MA NON SULLO SFONDO) - BERLUSCONI TWITTA UNA FOTO MENTRE È IN COLLEGAMENTO COL PARLAMENTO EUROPEO DALLA VILLA DELLA FIGLIA MARINA IN PROVENZA. PECCATO CHE ALLE SUE SPALLE CI SIA UN QUADRO RAFFIGURANTE UNA DONNA NUDA ACCOVACCIATA SU UNA SPIAGGIA AL TRAMONTO. COSÌ SILVIO È COSTRETTO A CANCELLARE IL CINGUETTIO E FARNE UN ALTRO IDENTICO (MA SENZA NATICA)

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IL TWEET DI SILVIO BERLUSCONI SENZA CHIAPPA SULLO SFONDO IL TWEET DI SILVIO BERLUSCONI SENZA CHIAPPA SULLO SFONDO IL TWEET DI SILVIO BERLUSCONI CON CHIAPPA SULLO SFONDO IL TWEET DI SILVIO BERLUSCONI CON CHIAPPA SULLO SFONDO

 

 

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politica

BANANA FOREVER! - CARO PD, SE VI SIETE STUFATI DEI GRILLINI NO-MES, SAPPIATE CHE C’È FORZA ITALIA CHE PUÒ SOSTITUIRLI – SU INPUT DI GIANNI LETTA, BERLUSCONI DICE SÌ AI FINANZIAMENTI EUROPEI E SPARIGLIA LA MAGGIORANZA – I NUMERI? AGGIUNGERE AI PARLAMENTARI FORZISTI, NON SOLO I “RESPONSABILI” DEL GRUPPO MISTO, MA ANCHE I 5STELLE FEDELI A CONTE – MA FINTANTO CHE C’È L’EMERGENZA NON SI PUÒ CAMBIARE GOVERNO, A MENO CHE L’ESITO DEL 23 APRILE NON FACCIA SBROCCARE I 5STELLE…