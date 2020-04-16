Tutta colpa del quadro dietro. pic.twitter.com/8WbGisN6av— Giuseppe Candela (@GiusCandela) April 16, 2020
IL TWEET DI SILVIO BERLUSCONI SENZA CHIAPPA SULLO SFONDO IL TWEET DI SILVIO BERLUSCONI CON CHIAPPA SULLO SFONDO
CANDELA FLASH! - NELLA VITA CI VUOLE CULO (MA NON SULLO SFONDO) - BERLUSCONI TWITTA UNA FOTO MENTRE È IN COLLEGAMENTO COL PARLAMENTO EUROPEO DALLA VILLA DELLA FIGLIA MARINA IN PROVENZA. PECCATO CHE ALLE SUE SPALLE CI SIA UN QUADRO RAFFIGURANTE UNA DONNA NUDA ACCOVACCIATA SU UNA SPIAGGIA AL TRAMONTO. COSÌ SILVIO È COSTRETTO A CANCELLARE IL CINGUETTIO E FARNE UN ALTRO IDENTICO (MA SENZA NATICA)-
Tutta colpa del quadro dietro. pic.twitter.com/8WbGisN6av— Giuseppe Candela (@GiusCandela) April 16, 2020
IL TWEET DI SILVIO BERLUSCONI SENZA CHIAPPA SULLO SFONDO IL TWEET DI SILVIO BERLUSCONI CON CHIAPPA SULLO SFONDO
LOCKDOWN? LOCK & LOAD! - IN AMERICA SI PROTESTA CONTRO LE SERRATE ARMATI FINO AI DENTI: IN MIGLIAIA INVADONO LANSING, CAPITALE DEL MICHIGAN, E CON MITRA E MASCHERINE (NON SANITARIE MA DA COMMANDO JIHADISTA) SI PIAZZANO SULLA SCALINATA DEL CAMPIDOGLIO: ''LASCIATECI LAVORARE''. LE FORZE DELL'ORDINE LI LASCIANO FARE: L'OPINIONE E LE PISTOLE SONO LIBERE - IN 4 SETTIMANE 22 MILIONI DI PERSONE HANNO CHIESTO IL SUSSIDIO DI DISOCCUPAZIONE
BANANA FOREVER! - CARO PD, SE VI SIETE STUFATI DEI GRILLINI NO-MES, SAPPIATE CHE C’È FORZA ITALIA CHE PUÒ SOSTITUIRLI – SU INPUT DI GIANNI LETTA, BERLUSCONI DICE SÌ AI FINANZIAMENTI EUROPEI E SPARIGLIA LA MAGGIORANZA – I NUMERI? AGGIUNGERE AI PARLAMENTARI FORZISTI, NON SOLO I “RESPONSABILI” DEL GRUPPO MISTO, MA ANCHE I 5STELLE FEDELI A CONTE – MA FINTANTO CHE C’È L’EMERGENZA NON SI PUÒ CAMBIARE GOVERNO, A MENO CHE L’ESITO DEL 23 APRILE NON FACCIA SBROCCARE I 5STELLE…