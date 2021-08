9 ago 2021 15:18

CANDIDATA AL DO DI PETTO - MICHETTI SCONGELA LA FIGLIA DI CLAUDIO VILLA, MANUELA: SCENDERÀ IN CAMPO ALLE COMUNALI DI ROMA CON UNA LISTA CIVICA IN SOSTEGNO AL CENTRODESTRA - IL PROGRAMMA? “MI PIACEREBBE RESTITUIRE AI CITTADINI SPAZI PER LA CULTURA. HO LAVORATO AL SALONE MARGHERITA E VEDERLO CHIUSO È UN DOLORE” - IL TUTTO CONDITO DA UN PO’ DI POPULISMO PRET-A-PORTER: “MI CONFORTA SAPERE CHE MICHETTI NON È UN POLITICO”