IL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA IN LIGURIA

(ANSA) - "Toti si è dimesso due giorni fa. Se avessimo trovato un candidato saremmo un'associazione di maghi, non un coalizione politica. Troveremo il miglior candidato possibile.

Anch'io credo che sia preferibile un candidato civico. Dovremo andare a occupare spazi che la sinistra sembra lasciare liberi candidando l'ex ministro Orlando: decisione che va nell'impegno forte a sinistra e lascerebbe senza voce i moderati, che invece rappresentano la maggioranza in Liguria".

Lo ha detto il leader di Forza Italia Antonio Tajani al margine della conferenza stampa organizzata nella sede del partito commentando lo scenario politico in Liguria.

SCAJOLA: PER LA LIGURIA SERVE UN CIVICO, IO NON SAREI ADATTO

(ANSA) - "È molto triste dover assistere a tutto ciò. Ingiusto. Ma quella di Toti, a cui mi sento in questo momento più che mai vicino, è una decisione saggia. Solo in questo modo avrà più possibilità di affermare la verità dei fatti. E sono certo che saprà come farlo". E' quanto afferma il sindaco di Imperia Claudio Scajola, intervistato dal Corriere della Sera.

"Può darsi che questa inchiesta peserà sul risultato elettorale - aggiunge - Vedremo se il buon operato di Toti verrà penalizzato. In ogni caso, la straordinarietà della circostanza impone una strategia diversa da quella che si adotterebbe in condizioni di normalità. Ed è proprio per questo che credo vada individuato un candidato al di fuori dello stretto giro dei partiti del centrodestra. Occorre allargare il perimetro. E si può fare.

La Liguria è piccola, ha solo 1 milione e mezzo di abitanti, più o meno quelli della provincia di Brescia. Ci si conosce tutti, ragione per la quale il valore delle persone è predominante sulle sigle. Ed è per questo che nelle elezioni comunali prevalgono tendenzialmente le formazioni civiche in cui i curricula si impongono sui simboli".

"Conosco bene il territorio, ma non credo, per diversi motivi - dice ancora Scajola - di poter essere il miglior candidato. Ho ancora tanto da fare come sindaco della città più bella del mondo. Se il centrosinistra fa bene a puntare su Andrea Orlando? È persona significativa per la sinistra e non solo in Liguria, ma la coalizione che si prepara intorno a lui è un campo largo basato su posizioni estreme che porterebbe indietro la Regione che in questi anni invece ha fatto evidenti passi avanti".

