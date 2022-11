IL CANDIDATO DEL PD ALLA REGIONE LAZIO SARÀ ALESSIO D’AMATO – L’ASSESSORE ALLA SANITÀ DI ZINGARETTI HA ROTTO GLI INDUGI, E IL SEGRETARIO REGIONALE DEL PD, ASTORRE, CONFERMA: “MA SARÀ LA COALIZIONE A DECIDERE SE FARE LE PRIMARIE”. QUALE COALIZIONE? QUELLA CON CALENDA O QUELLA (DEFUNTA) CON IL MOVIMENTO CINQUE STELLE? VERDI E SINISTRA ITALIANA CHE FARANNO? APPOGGERANNO IL CANDIDATO DI CONTE, CONSIDERATO CHE SULL’INCENERITORE LA PENSANO COME LUI?

LAZIO: ASTORRE (PD), D'AMATO È IL NOSTRO CANDIDATO

(ANSA) - "D'Amato è il candidato del Pd con una preferenza espressa anche da Calenda". Lo ha detto Bruno Astorre segretario regionale del Pd del Lazio a margine di un evento organizzato a Roma dall'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, indicato come candidato alla presidenza della Regione Lazio. "Martedì si riunirà la direzione regionale. Sarà la coalizione a decidere se fare le primarie, probabilmente la prossima settimana. D'Amato è disponibile a farle". Verdi e Si? "Lavoriamo perché ci siano anche loro".

LAZIO: D'AMATO, PRIMARIE? DECIDA COALIZIONE, IO CI SONO

(ANSA) - "Io le primarie le ho chieste in tempi non sospetti, ma questo è un tema sul quale dovranno decidere le forze del perimetro della coalizione. Adesso le forze politiche devono decidere tempi e modi. Io ci sono". Lo ha detto Alessio D'Amato, assessore alla sanità della Regione Lazio. Colgo l'occasione per "ringraziare ovviamente Carlo Calenda e il terzo Polo per la stima nei mie confronti", ha aggiunto.

RIFIUTI:D'AMATO, SULL'INCENERITORE STO CON SINDACO GUALTIERI

(ANSA) - La rottura con il Movimento Cinquestelle si è consumata sull'inceneritore di Roma? "Io ribadisco quello che ha detto Roberto Gualtieri, presentando il rapporto alla città. Sono pienamente d'accordo con il Sindaco". Così Alessio D'Amato, assessore alla sanità della Regione Lazio, ha risposto all'evento da lui promosso al teatro Brancaccio di Roma.

LAZIO: CALENDA, BENE D'AMATO MA PER NOI NO A PRIMARIE

(ANSA) - "Alessio D'Amato non è del terzo polo ma del Pd, ma come la Moratti in Lombardia penso che le persone si valutino per le cose che fanno, non per le etichette, e sono stati entrambi bravi assessori regionali alla Sanità". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine di un evento organizzato a Roma dall'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, indicato come candidato alla presidenza della Regione Lazio "Non parteciamo alle primarie della sinistra, se vogliono farle le facciano, ma è meglio darsi una mossa" .

LAZIO: PER D'AMATO IN SALA ANCHE MELONI (PD) E GUALTIERI

(ANSA) - Teatro pieno per l'evento dell'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, in campo per guidare la regione Lazio. All'iniziativa 'Si può fare' presenti molti politici del Pd. In prima fila il Terzo Polo con il leader, Carlo Calenda, e poi Maria Elena Boschi, Luciano Nobili.

Tra gli esponenti del Pd, primi ad arrivare Esterino Montino, Monica Cirinnà, e Luigi Zanda. Presenti anche la deputata Marianna Madia, Walter Verini, Livia Turco, Francesco Boccia, Marco Meloni, coordinatore della segreteria del Pd. Arrivato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

D'AMATO A PD, GRAZIE PER FIDUCIA MA ORA FACCIAMO IN FRETTA

(ANSA) - "Ringrazio Nicola Zingaretti per la fiducia che mi ha dato in questi anni e io la metto a disposizione del centrosinistra e del Terzo polo. Io però vi dico 'facciamo in fretta', e mi rivolgo innanzitutto al mio partito: dobbiamo dare il la alla nostra gente e al nostro popolo. Non regaliamo questa Regione alla destra, torniamo a vincere: si può fare". Lo ha detto Alessio D'Amato, assessore alla sanità della Regione Lazio, in chiusura dell'evento al Teatro Brancaccio di Roma.

LAZIO: GUALTIERI, D'AMATO SARÀ OTTIMO PRESIDENTE

(ANSA) - "Bellissimo discorso devo dire. D'Amato è stato un assessore straordinario e penso che sarà un ottimo presidente". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine dell'evento di lancio della candidatura a governatore del Lazio, di Alessio D'Amato.

D'AMATO, A CITTADINI DEL LAZIO DICO CHE NOI CI SIAMO

(ANSA) - "Vogliamo dire ai cittadini del Lazio che noi ci siamo e che vogliamo continuare a fare crescere la Regione. Questi anni di lavoro, questo patrimonio non va sprecato, noi possiamo e dobbiamo vincere. I problemi ci sono e ci saranno, ma devono essere affrontati e superati con soluzioni concrete. L'unità fa parte del nostro dna, ma senza un chiaro impianto riformista che metta al centro il lavoro, lo sviluppo sostenibile e la ripartenza di quell'ascensore sociale fermo da tempo rischia di diventare demagogia". Lo ha detto Alessio D'Amato, assessore alla sanità della Regione Lazio, in chiusura dell'evento al Teatro Brancaccio di Roma.