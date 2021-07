CAOS A CINQUE STELLE - VITO CRIMI AVVIA IL VOTO PER IL COMITATO DIRETTIVO: NON SOLO SARÀ SU SKYVOTE E NON SU ROUSSEAU, MA L’AVVISO È APPARSO SUL NUOVO SITO DEL MOVIMENTO CINQUE STELLE: IL COMITATO DI GARANZIA HA MODIFICATO IL REGOLAMENTO ALL’ULTIMO MINUTO E NON È ESCLUSO CHE CI SARANNO RICORSI - È TUTTA UN’OPERAZIONE PER SPIAZZARE GRILLO, CHE INFATTI CON I SUOI FEDELISSIMI TUONA: "CONTE HA LANCIATO UN'OPA SUL MOVIMENTO, NON POSSO PERMETTERLO" - DI MAIO LAVORA A UN'ULTIMA MEDIAZIONE, MA TRA BEPPE E GIUSEPPE ORMAI È GUERRA

VOTAZIONI COMITATO DIRETTIVO SUL NUOVO SITO DEL MOVIMENTO 5 STELLE

1 - M5S: CRIMI AVVIA VOTO MA L'AVVISO È SUL NUOVO BLOG

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - "Cari iscritti, come richiesto dal Garante, Beppe Grillo, è indetta la votazione per il Comitato Direttivo del M5s. Nei prossimi giorni saranno pubblicate le modalità e i tempi di presentazione delle candidature attraverso la nuova piattaforma di gestione degli iscritti e le date di svolgimento delle votazioni sulla nuova piattaforma di voto".

Lo annuncia Vito Crimi agli iscritti sul nuovo sito del M5s.Ieri il Comitato di Garanzia ha modificato il regolamento: ora le candidature devono essere fatte sul nuovo blog Moivmento5stelle.eu e non più sul blog delle Stelle.

2 - M5S: BORRÈ, ASSOCIATI ISCRITTI A BLOG DIVERSO DA AVVISO VOTO

VITO CRIMI GIUSEPPE CONTE

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - "Gli associati che si sono iscritti (tutti) attraverso un altro sito, come fanno a sapere che movimento5stelle.eu, è il 'sito del movimento', su cui - a norma di statuto - deve essere pubblicato l'avviso di convocazione delle consultazioni? Ah, saperlo".

Lo scrive su Facebook l'avvocato Lorenzo Borrè, legale in molte cause contro il Movimento, che ieri sera ha già preannunciato una raffica di ricorsi per il fatto che il reggente Vito Crimi abbia deciso di far svolgere le consultazioni per il nuovo direttivo M5s su una piattaforma diversa da quella di Rousseau.

LUIGI DI MAIO E ROBERTO FICO PARLOTTANO ALL ACCADEMIA DEI LINCEI

3 - LA SFIDA DI CRIMI A GRILLO «SI VOTA, NON SU ROUSSEAU» E BEPPE: C'È UN'OPA OSTILE

Emilio Pucci per “il Messaggero”

Lo sgambetto di Crimi viene annunciato a tarda sera. Ha dato l'ok alla votazione per il direttorio a cinque, rispondendo al diktat di Grillo e tutelandosi dalle sue minacce. Ma il voto non avverrà su Rousseau e in ogni caso serviranno almeno 15 giorni. Lo scontro nel Movimento 5Stelle, insomma, si fa sempre più duro.

GRILLO CASALEGGIO CONTE BY OSHO

Il fondatore è nero: «Conte - ha spiegato ai suoi - ha lanciato un'Opa sul Movimento, non posso permetterlo». È a dir poco furente con gli ha voltato le spalle. Raccontano che nel suo mirino ci siano big del calibro di Lombardi e Cancelleri e chi, soprattutto al Senato, ha intenzione di schierarsi al fianco di Conte. Nel frattempo l'ex premier sta chiamando i dirigenti pentastellati uno a uno: dovete schierarvi con me, occorre preservare la democrazia, con Grillo M5S non ha futuro, il suo ragionamento.

giuseppe conte vs beppe grillo meme

L'ultima mediazione è ancora in corso ma rischia di fallire fragorosamente, anche se si sta lavorando ad un incontro tra i due. Ora nei gruppi è il momento dei dubbi, degli interrogativi, delle paure. Sotto traccia già si è avviata la campagna acquisti.

Più del 60% dei parlamentari M5S sta con Conte, al Senato al massimo una quindicina sono sulla linea Grillo. Ma nei fatti entrambe le fazioni tendono a sottolineare i rischi di una divisione che porterebbe conseguenze negative sia per l'Elevato che per l'ex presidente del Consiglio.

GIUSEPPE CONTE BY OSHO

Di Maio è stato ieri mattina un'ora a casa dell'avvocato per cercare di riaprire la trattativa. Una spaccatura sarebbe un trauma per tutti, per questo va scongiurata, ripetono i pontieri. Tuttavia il muro che si è eretto tra i due appare indistruttibile, il tentativo dei capigruppo di promuovere un faccia a faccia appare un'impresa impervia. Chi sta seguendo la partita sottolinea che più che le due visioni diverse l'ostacolo è il rapporto personale tra i contendenti. «Se ci dividiamo è un suicidio politico», il refrain comune degli schieramenti contrapposti.

beppe grillo 1

AUTOCANDIDATURE S

ono angosciati i filo-Grillo. In serata, come si diceva, Crimi ha comunicato al garante di aver avviato tutti gli adempimenti allo svolgimento delle votazioni per il comitato direttivo, «individuando modalità e tempistiche per la presentazione delle candidature, per le verifiche dei requisiti e per lo svolgimento della votazione». Lo ha fatto tramite un'email ma soprattutto ribadendo che si procederà al voto utilizzando lo strumento di voto messo a disposizione da SkyVote. Non quindi su Rousseau, come richiesto 24 ore prima da Grillo.

fico grillo di maio

Ad avanzare ladisponibilità per una candidatura dovrebbero essere i vari Toninelli, Giarrusso, Morra, Lezzi, esponenti che non è che fanno proprio il tifo per Draghi (nei mesi scorsi era disponibile anche Di Battista che però si è sfilato da tempo). Grillo però ha una sua list, e sarà - ripete - il nuovo direttivo a decidere il nuovo statuto. In realtà sono terrorizzati anche i filo-Conte.

toninelli

E' vero che l'ex premier ha annunciato di non avere alcuna intenzione di porre il suo progetto nel cassetto, ma sono tante le incognite sulla strada della costituzione di nuovi gruppi e di un nuovo partito. Il piano di Giuseppe è puntare sull'evoluzione dei Cinque stelle, far emergere che è Grillo ad aver tradito gli attivisti, garantire che, al di là della narrazione corrente, non si tratterebbe di un partito personale. E magari con la rassicurazione agli eletti di un ritorno in Parlamento, quando si tratterà di andare al voto, anche per chi scalvalcherà il confine del doppio mandato.

BEPPE GRILLO

Ma sul timing non si è deciso ancora nulla. Proprio perché in atto c'è la resistenza dei parlamentari, da una e dall'altra parte, di rompere. Di Maio e Fico (ieri si sono parlati a lungo) tentano di evitare la guerra tra bande. M5s è con il fiato sospeso. Con un occhio anche alle ripercussioni sull'agenda Draghi (i pentastellati hanno rinviato l'incontro con Cartabia sulla riforma del processo penale che slitterà a dopo l'estate) e perfino alle possibili conseguenze sulla composizione dell'esecutivo. «Ma siamo sicuri si chiede un big M5S che se ci spacchiamo non ci sarà un terremoto e magari un rimpasto?». In questo clima di tensione, con una differenza di vedute tra i deputati e i senatori, c'è la prospettiva di un'altra querelle legale. E il problema del simbolo. Grillo ne rivendica la priorità, al Senato i contiani dovrebbero appoggiarsi su Leu o sul Maie.

giuseppe conte in versione tennista 9

VITO CRIMI GIUSEPPE CONTE STATI GENERALI il post di beppe grillo contro conte giuseppe conte in versione tennista 3 giuseppe conte conferenza stampa al tempio di adriano 5 BEPPE GRILLO E ALESSANDRO DI BATTISTA giuseppe conte conferenza stampa al tempio di adriano 4 giuseppe conte conferenza stampa al tempio di adriano 3 Fico Di Maio