1 lug 2021 21:44

CAPITAN CRIPPA CHIAMA, GRILLO RISPONDE: “L’ELEVATO” ANDRÀ DAVANTI AI DEPUTATI GRILLINI, SU RICHIESTA DEL CAPOGRUPPO M5S ALLA CAMERA, A SPIEGARE PERCHÉ LO STATUTO DI CONTE FA CAGARE – INTANTO VITO CRIMI HA COMUNICATO A BEPPE-MAO DI AVER AVVIATO LA MACCHINA DEL VOTO PER IL COMITATO DIRETTIVO. MA NON SU ROUSSEAU, COME AVEVA CHIESTO IL FONDATORE, MA SULLA PIATTAFORMA “SKYVOTE”…