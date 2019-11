L'ECONOMIA È DOMESTICA, LA VIOLENZA PURE - PARLA AURELIE FILIPPETTI, EX MINISTRA ED EX FIDANZATA DELLO SCRITTORE PIÙ AMATO DALLE SIGNORE MARXISTE, THOMAS PIKETTY: ''HA AMMESSO DI AVERMI PICCHIATO PIÙ VOLTE IN UNA DICHIARAZIONE SCRITTA DEPOSITATA DA UN AVVOCATO. MA OGGI DICE CHE ERO IO VIOLENTA CON LE SUE FIGLIE. MENZOGNE PER CERCARE DI RIABILITARSI. E MIA FIGLIA CHE ALL'EPOCA AVEVA 11 ANNI…''