Estratto dell’articolo di Simone Canettieri per "il Foglio"

(…) Due consiglieri comunali del Pd, Valeria Baglio e Giovanni Zannola, pranzano. Sembrano un po' storditi: "Fino a poco tempo fa, Raggi aveva problemi con i numeri della sua maggioranza, ora esce da questo caos rafforzata. Pazzesco".

I due onorevoli, come si chiamano gli eletti in aula Giulio Cesare, non lo ammettono. Ma se Raggi si è svegliata come la Thatcher della borgata Ottavia o la Merkel del Gra è merito anche del loro partito: il Pd. In settantadue ore la sindaca ha messo in buca: Conte & Bettini, Letta & Boccia. Ha stoppato Zingaretti e depotenziato Gualtieri. Capolavoro. E come al solito lei c' entra poco o nulla: hanno fatto tutto gli altri.

Giuseppe Conte ha fatto prima carte false per farla ritirare ("Quante pressioni!", si è sfogata lo scorso aprile), poi ha cercato di convincere i grillini che appoggiano Zingaretti in Regione che in caso di candidatura del governatore la giunta sarebbe dovuta andata avanti qualche mese per evitare l' election day Regione-Comune.

Ma l' ex premier non ce l' ha fatta nemmeno questa volta. Perché? Forse parla poco con il M5s, il partito che vuole guidare, o forse non ne conosce bene le dinamiche. D' altronde il suo consigliere politico è Goffredo Bettini, che fa parte di un altro partito: il Pd, appunto.

Raggi è rimasta ferma. Per quarantotto ore. E ha aspettato sulla riva del fiume (o sopra un cassonetto) che Luigi Di Maio facesse un' altra mossa: una dichiarazione che la blindasse. E così è stato. Anche il ministro degli Esteri, come Conte, non ama particolarmente la sindaca (e viceversa).

Ma conosce gli umori dei pentastellati e ha capito per primo che non si potevano fare accordi alle spalle di Raggi (troppo forte, troppo donna, troppo identitaria). Di Maio ha giocato d' anticipo e ha parlato con Roberta Lombardi, assessore in giunta con Zingaretti, la quale addirittura si è esposta a favore della sindaca dicendo no a una candidatura del governatore dem a Roma perché "per noi sarebbe imbarazzante". Lombardi detesta la sindaca (e viceversa) ma per la prima volta le è stata alleata.

Sicché Conte domenica è rimasto con il cerino in una mano e con il telefono nell' altra a parlare solo con i dirigenti del Pd e a sfogarsi con Bettini per il buco nell' acqua (è come se Giorgia Meloni si facesse consigliare da Giancarlo Giorgetti). E così si è giunti alla candidatura di Roberto Gualtieri, nei fatti ratificata dal trio Letta-Conte-Bettini.

Con Di Maio pronto a rivendicare "giù le mani da Virginia", forse affatto rammaricato dalla Waterloo dell' ex premier che continua a rimanere nelle sabbie mobili (ieri lo ha sbeffeggiato anche Davide Casaleggio: lo ha chiamato Godot e definito "no lex", e gli ha ricordato che non è nemmeno iscritto al M5s).

