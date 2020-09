CAPRI, BERLUSCHINE E CAVOLI - CARO DAGO, IO CHE SONO CAPRESE NON PENSO PROPRIO CHE BARBARA ABBIA PRESO IL COVID SU QUEST'ISOLA. CI HA PASSATO NEANCHE UN GIORNO, IL 14 AGOSTO, E VENIVA DALLA ZONA TURISTICA CON IL PIÙ ALTO NUMERO DI CONTAGI (LA COSTA SMERALDA). È STATA UN PAIO D'ORE ALL'ANEMA E CORE CON LA SUA COMITIVA DI AMICI, MA IN QUEI GIORNI SULL'ISOLA C'ERA L'OBBLIGO DI MASCHERINE ANCHE ALL'APERTO E I CASI SI CONTAVANO SULLE DITA DI UNA MANO

Lettera di Anonimo Caprese a Dagospia:

Barbara Berlusconi arriva a Capri il 14 agosto in tardo pomeriggio, proveniente dalla Sardegna. Sosta in rada a Marina Piccola. Lei con il gruppo di amici decide di cenare da Paolino. La prenotazione viene fatta a nome della barca. Alle ore 00.30 l’intera comitiva si dirige all’Anema & Core, passando da una porta di servizio.

Lo staff Anema & Core sapeva chi fossero le persone, prova ne sia che fu fatto approntare un tavolo nel “ recinto “, cioè sotto la band.

Nessuno del gruppo della Barbara Berlusconi indossava mascherina né fuori, né tantomeno dentro il locale, come d’altronde non ha fatto nessuno all'interno…Alle 02.30 hanno lasciato il locale per dirigersi verso la barca e salpare alle prime luci dell’alba.

Tutto bene, se non fosse che Barbara Berlusconi aveva passato molto più tempo a Porto Cervo, dove aveva partecipato a diverse cene e party, mentre la sua permanenza a Capri è durata meno di un giorno. Il Covid-19 non ti dice dove te lo sei preso, ma noi a Capri fino a metà agosto avevamo solo 4 persone asintomatiche positive, seguite dalla ASL nelle proprie abitazioni.

Si trattaava di 4 ragazze capresi di 18 anni, provenienti da un viaggio organizzato in Grecia per i maturandi, un girone dantesco senza precedenti, per le foto messe sui social dalle ragazze.

Capri, ancora ti ricordo, è stato il primo Comune, che ha obbligato l’uso delle mascherine 24 h, anche per le strade del territorio. Difficile che Barbara possa averlo preso a Capri, più facile che lo abbia portato lei sull'isola, visto la zona ad alta contagiosità da cui veniva lei con il suo nutrito gruppo di amici.

