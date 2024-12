TRUMP HA AVVERTITO CHE "CONSIDERERÀ SERIAMENTE" LA POSSIBILITÀ PER GLI STATI UNITI DI LASCIARE LA NATO SE NON SARANNO TRATTATI "GIUSTAMENTE"

TRUMP, 'LASCEREMO LA NATO SE NON TRATTATI GIUSTAMENTE'

(ANSA) - WASHINGTON, 08 DIC - Donald Trump ha avvertito in un'intervista a Abc news che "considererà seriamente" la possibilità per gli Stati Uniti di lasciare la Nato se non saranno trattati "giustamente". Trump ha ribadito che gli alleati della Nato "devono pagare i loro conti", altrimenti prenderà "assolutamente" in considerazione l'idea di far uscire gli Stati Uniti dall'alleanza.

TRUMP INSISTE, 'DEPORTERÒ TUTTI I MIGRANTI ILLEGALI'

'Metterò fine al diritto di cittadinanza per nascita'

(ANSA) - WASHINGTON, 08 DIC - Donald Trump ha ribadito in un'intervista a Nbc news che "deporterà" tutti gli immigrati privi di documenti. "Bisogna farlo", ha detto il presidente eletto insistendo di voler mettere anche fine alla cittadinanza per nascita, sancita dalla Costituzione degli Stati Uniti, attraverso un ordine esecutivo. "E' ridicola", ha detto il tycoon.

TRUMP, VALUTO LA GRAZIA AGLI INSURREZIONISTI DEL 6 GENNAIO

'Alcuni membri della Commissione della Camera in carcere'

(ANSA) - WASHINGTON, 08 DIC - Donald Trump ha ribadito che sta valutando di concedere la grazia agli insurrezionisti del 6 gennaio. "Stanno vivendo l'inferno in carcere", ha detto il presidente eletto in un'intervista a Nbc news avvertendo che alcuni membri della commissione della Camera che ha indagato sull'attacco a Capitol Hill "dovrebbero andare in prigione". Quanto alla possibilità di perseguire il presidente Joe Biden, Trump ha risposto di "non avere intenzione di tornare indietro. Sto cercando di garantire il successo del nostro Paese. La punizione avverrà attraverso il successo", ha detto.

TRUMP, 'NON POSSO GARANTIRE CHE I PREZZI NON SALGANO CON I DAZI'

'Non posso promettere nulla'

(ANSA) - WASHINGTON, 08 DIC - Donald Trump ha detto di non poter assicurare gli americani che i prezzi al consumo non aumenteranno con l'imposizione di nuovi dazi. "Non posso garantire nulla", ha detto il presidente eletto in un'intervista a Nbc news.

TRUMP, 'È POSSIBILE CHE RIDUCA GLI AIUTI ALL'UCRAINA'

(ANSA) - WASHINGTON, 08 DIC - Donald Trump ha avvertito in un'intervista a Nbc news che è "possibile" che la sua amministrazione decida di ridurre gli aiuti all'Ucraina. "Probabilmente", così ha risposto Trump alla domanda sull'eventuale riduzione degli aiuti all'Ucraina. L'intervista è stata registrata venerdì, il giorno prima dell'incontro a Parigi con Volodymyr Zelensky.