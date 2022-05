22 mag 2022 08:24

CARI CONTE E SALVINI, NON FATE SCHERZETTI (È L’EUROPA CHE VE LO CHIEDE) – DOMANI ARRIVANO LE RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALL’ITALIA, IN CUI SI RIBADIRÀ IL CONCETTO CHE PER IL NOSTRO PAESE L’ATTUAZIONE DEL PNRR È “ESSENZIALE” E SI FA LA LISTA DELLE RIFORME DA FARE PER RIDURRE IL DEBITO: “INTERVENIRE SU CATASTO E CNUEO FISCALE” – GENTILONI: “SENZA RECOVERY L’ITALIA RISCHIA LA RECESSIONE”. A PAOLE’, QUI LA RISCHIAMO COMUNQUE…