3 dic 2019 13:48

CARLETTO DOVE LO METTO? IL PARTITO DI CALENDA VIENE ''SONDATO'' PER LA PRIMA VOLTA E OTTIENE UN OTTIMO 3,3%, NON LONTANO DAL 4,9% DI RENZI, CHE SPERAVA DI VOLARE VERSO IL 10% E INVECE ARRETRA - QUANTO VALGONO I SONDAGGI SUI PARTITI CHE MAI SI SONO PRESENTATI ALLE ELEZIONI? QUANTO UN FICO SECCO. MA ITALIA VIVA HA COSTRUITO METÀ DELLA SUA COMUNICAZIONE SULLE RILEVAZIONI IN CRESCITA COSTANTE, E QUESTA È DUNQUE UNA PESSIMA NOTIZIA - AH, LA LEGA TORNA A SFIORARE IL 34%