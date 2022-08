CARLETTO, FACCE RIDE! – CON SGUARDO CONVINTO E MODI SPICCI CARLO CALENDA RIESCE A CONTRADDIRSI NEL GIRO DI POCHI SECONDI! - IL “CHURCHILL DEI PARIOLI”: “QUANDO UNO INIZIA PENSANDO DI AVER LA VITTORIA IN TASCA, NORMALMENTE FINISCE ANDANDOSENE A CASA". POI, POCO DOPO, CON L'EGO GONFIO: "NOI LA PARTITA LA VINCIAMO" – SARÀ, INTANTO LO SCARICA PURE OSCAR GIANNINO - VIDEO

Da “il Giornale”

«I recenti sviluppi politici, vale a dire l'adesione di Azione+Europa alla coalizione di centro sinistra rendono superato ed inutile il Comitato di Garanzia, il cui presidente Giuseppe Benedetto (che ringraziamo per l'impegno) si è già dimesso.

Pertanto anche Silvia Enrico, Alessandro De Nicola e Oscar Giannino di ALI, che hanno generosamente messo a disposizione del Comitato il loro tempo e la loro competenza, hanno rassegnano le loro dimissioni».

Lo scrive in un comunicato la Direzione Nazionale di Alleanza Liberal-democratica per l'Italia, ALI per Fermare il Declino. Nei giorni scorsi aveva lasciato Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Luigi Einaudi, non condividendo la scelta di Calenda di allearsi con il Pd, invece di lavorare per la creazione di un terzo polo moderato di ispirazione liberale.

