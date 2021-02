CARO CASALINO, È STATO PORTAVOCE DI UN FALLIMENTO – MARIO GIORDANO ASFALTA TA-ROCCO: "UN GRANDE SPIN DOCTOR NON È QUELLO CHE ORGANIZZA GLI STATI GENERALI PIÙ SFARZOSI DI SEMPRE, MA QUELLO CHE SA FAR CAPIRE AL SUO LEADER CHE SONO INUTILI. SIAMO TUTTI FIGLI DEL GRANDE FRATELLO, MA L'APPARENZA NON BASTA..." - QUELLI CHE ORA DESCRIVONO CASALINO COME UN “ISTERICO”, “PERMALOSO”, “TROPPO DISINVOLTO” E PERSINO “UN PO' MITOMANE”. MA, DICO IO, COME MAI NON SE N'ERANO ACCORTI PRIMA?

Mario Giordano per “la Verità”

mario giordano

Caro Rocco Casalino, mi spiace che l'uscita della sua biografia sia stata anticipata dall'uscita di lei medesimo da Palazzo Chigi. Evidentemente la vocazione letteraria non ha portato bene alle figure di spicco del Conte due: il ministro Roberto Speranza, a ottobre, ha dovuto ritirare in tutta fretta le copie dalle librerie per evitare la figuraccia di quelle pagine che cantavano la vittoria sul virus proprio mentre stava per esplodere la seconda ondata.

E lei si troverà a presentare una copertina che la vede raffigurato nel massimo del potere, in posa da House of cards, proprio mentre il potere totale che ha avuto per quasi tre anni le è sfuggito di mano. E siccome in Italia l'ora del maramaldo è sempre pronta a scoccare, sono sicuro che non perderanno occasione per farla a pezzi e ridere di lei.

CONTE CASALINO

Hanno già cominciato. Il giorno stesso in cui Mattarella ha convocato Draghi al Quirinale, tutti coloro che pendevano dalle sue labbra e dalle sue chat, tutti quelli che si scioglievano per un vocale, che impazzivano per un whatsapp, hanno cominciato a descriverla come un «isterico», «permaloso», «troppo disinvolto» e persino «un po' mitomane». Ma, dico io, come mai non se n'erano accorti prima? Quando invece facevano a gara per adularla? Per leccarle le terga magari sperando di avere in cambio qualche favore o uno dei suoi tipici emoticon di risposta, con smack incorporato?Lo so che così va il mondo, ma è un mondo che non mi piace. E l'unico appunto che le posso fare, seriamente, è che quel mondo abbiamo sperato tutti di cambiarlo.

meme di draghi col libro di casalino

Quando lei entrò a Palazzo Chigi, lo ricorderà, dopo le elezioni del 2018, si parlava proprio di «governo del cambiamento». E lei aveva fatto campagna elettorale per una forza che prometteva di avvicinare i palazzi al popolo, lottando contro le élite che hanno sempre governato per aiutare la finanza più che i cittadini. Se dopo 3 anni ci troviamo costretti a sperare di essere salvati da quello che un suo vecchio compagno di battaglia chiama l'«apostolo delle élite» la colpa è tutta vostra perché avete affondato l'immensa fiducia che gli italiani vi avevano accordato dentro una palude di miserie, vergogne e manfrine della peggior specie.

conte casalino

Non so se nel libro c'è una riflessione su questo. Lo spero. Perché lei in questi anni è stato il portavoce di un fallimento che non può che addolorare profondamente tutti coloro che ci avevano creduto davvero. E qualsiasi cosa andrà a fare ora, mi auguro che porti con sé non solo le sue indubbie capacità comunicative, ma anche una riflessione vera sul fatto che le capacità comunicative non bastano. Bisogna anche aver qualcosa di buono da comunicare.

Roccobello Conte Casalino

E bisogna capire che un grande spin doctor non è quello che organizza gli Stati generali più sfarzosi di sempre, ma quello che sa far capire al suo leader che sono inutili. Siamo tutti figli del Grande fratello, ma l'apparenza non basta. Non è mai bastata. Tanto meno in questi tempi così duri. Ci pensi. In ogni caso, io il suo libro lo leggerò con piacere. E, a differenza di tanti altri, le garantisco, senza riderci su.

IL VICERE - LA COPERTINA DI PANORAMA SU ROCCO CASALINO ROCCO CASALINO - IL PORTAVOCE - AUTOBIOGRAFIA Conte Casalino ROCCO CASALINO CONFERENZA STAMPA GIUSEPPE CONTE VENDITORE DI CALDARROSTE Conte Casalino - Decretissima CONTE CASALINO conte e casalino - Grande Fratello Chigi GIUSEPPE CONTE E ROCCO CASALINO - MEME MARCO TRAVAGLIO ROCCO CASALINO ROCCO CASALINO MEME meme casalino draghi