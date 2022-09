CARO COMPAGNO, LA GUERRA FATTELA DA SOLO! – AL DI LÀ DEI GRANDI PROCLAMI (“DISPOSTI A FORNITE UN FORTE SOSTEGNO RECIPROCO”) A SAMARCANDA XI HA RIBADITO A PUTIN CHE NON DÀ E NON FORNIRÀ ALCUN SUPPORTO MILITARE A MOSCA PER LA GUERRA IN UCRAINA – “MAD VLAD” HA DOVUTO ABBOZZARE PUBBLICAMENTE: "“APPREZZIAMO MOLTO LA POSIZIONE EQUILIBRATA DEGLI AMICI CINESI IN RELAZIONE ALLA CRISI UCRAINA. COMPRENDIAMO LE VOSTRE DOMANDE SU QUESTO ARGOMENTO”

1 – PUTIN AL COLLEGA CINESE: "CARO COMPAGNO XI JINPING"

(askanews) - "Rispettabile compagno Xi Jinping e Caro amico!" Così Vladimir Putin si è rivolto al presidente cinese Xi Jinping, oggi, all'inizio dell'incontro a margine del summit Sco di Samarcanda.

Non sarebbe la prima volta che il presidente russo usa la parola "compagno" con il collega cinese, ma secondo vari commenti oggi il termine di sovietica memoria vuole sottolineare il grado di vicinanza rivendicata dal leader del Cremlino con il segretario generale del Partito comunista cinese.

2 – XI A PUTIN, DISPOSTI A FORNIRE UN FORTE SOSTEGNO RECIPROCO

(ANSA) - La Cina è disposta, insieme alla Russia, "a fornire un forte sostegno reciproco su questioni che riguardano i reciproci interessi fondamentali e ad approfondire la cooperazione pratica nel commercio, nell'agricoltura, nella connettività e in altri campi".

Il presidente Xi Jinping, incontrando a Samarcanda la controparte russa Vladimir Putin, ha detto - nel resoconto dei media ufficiali - che le due parti dovrebbero rafforzare coordinamento e cooperazione nei quadri multilaterali (come Sco, Cica e Brics), salvaguardare gli interessi di sicurezza della regione e gli interessi comuni di Paesi in via di sviluppo e mercati emergenti".

3 – PUTIN E XI JINPING, L'ALLEANZA SI SCHIANTA SULLA GUERRA: CHE COSA SI SONO DETTI

Da www.liberoquotidiano.it

Al di là dei grandi proclami - "La Cina è pronta a lavorare con la Russia come grandi potenze"; "Nei primi sette mesi di quest'anno, il volume degli scambi reciproci è aumentato di un altro 25 per cento. E nel prossimo futuro, come concordato, aumenteremo il fatturato commerciale annuo a 200 miliardi di dollari o più" - Vladimir Putin e Xi Jinping devono aver avuto delle divergenze sulla guerra in Ucraina, che come spiegato da diversi analisti, preoccupa non poco Pechino.

È lo stesso Putin, nel corso dell'incontro oggi a Samarcanda a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, a dire che la Russia comprende "le preoccupazioni della Cina sulla questione ucraina" e intende "chiarire la posizione russa" a tal proposito. Ma aggiunge lo zar, "apprezziamo molto la posizione equilibrata degli amici cinesi in relazione alla crisi ucraina. Comprendiamo le vostre domande su questo argomento".

Del resto XI Jinping, nonostante l'amicizia con Putin, e l'alleanza con la Russia, nonostante "capisca le ragioni che hanno costretto la Russia a lanciare un'operazione militare speciale" in Ucraina, non dà e non fornirà in futuro alcun supporto militare a Mosca per la guerra in Ucraina. Da parte sua la Russia, sottolinea Putin, è "fermamente impegnata" nel riconoscimento del principio di una sola Cina e condanna "le provocazioni degli Usa a Taiwan".

