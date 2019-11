13 nov 2019 20:01

CARO CONTE TI SCRIVO - IL PREMIER HA CHIESTO ''NUOVE IDEE'' AI SUOI MINISTRI? E S'INFILA IN MEZZO SALVINI, CHE A ''STASERA ITALIA'' GLI SCRIVE UNA LETTERA PER CONVINCERLO A PAGARE I VIGILI DEL FUOCO QUANTO LE ALTRE FORZE DELL'ORDINE: ''SE TU CHIUDI LE LITI CON LA PACE FISCALE PRIMA DI ARRIVARE IN CASSAZIONE PORTI A CASA 900 MILIONI DI EURO. SIGNIFICA CHE NE AVANZANO PURE 700 PER FARE QUELLO CHE VUOI'' - DOPO, SPECIALE SU VENEZIA IN GINOCCHIO SU RETE4