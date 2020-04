CARO DAGO, CONTE CHE VANTA IL GRANDE SUCCESSO DELLA ''SUA'' INIZIATIVA DEL RECOVERY FUND CI RICORDA L'IMMORTALE CANE DI MUSTAFÀ DEL COMPIANTO TOMAS MILIAN (VEDERE VIDEO PER RICORDARE) - L'INIZIATIVA È STATA PROPOSTA DAL COMMISSARIO AL BILANCIO UE, L'AUSTRIACO HAHN, L'8 APRILE SCORSO, QUANDO LA LINEA ITALIANA ERA ''EUROBOND O MUERTE!'', ADOTTATO ALL'ULTIMO MINUTO DAL PREMIER PER TRAVESTIRE DA VITTORIA UNA SCONFITTA…

Riceviamo e pubblichiamo:

Caro Dago,

CONTE IN VIDEOCONFERENZA

il premier che vanta come successo di una sua iniziativa l’European Recovery Fund, proposto in realtà dal Commissario al Bilancio dell’UE Johannes Hahn l’8 aprile scorso (quando la linea italiana era “Eurobond o muerte!”), e adottato all’ultimo minuto da Conte per travestire da vittoria una sconfitta (verosimilmente su consiglio del suo consigliere economico di stretta osservanza banchitaliana, o del suo rappresentante permanente, il vero ghost writer dell’ormai celeberrima “logica di pacchetto”), ci ricorda l’immortale cane di Mustafà (https://www.youtube.com/watch?v=ACogHja4aGo ) del compianto Tomas Milian. Non potevo non condividere con un raffinato cultore del trash quale tu sei questa amara ma credo calzante riflessione.

Con osservanza.

tomas milian squadra antiscippo

er monnezza

Conte, videoconferenza europea

tomas milian