3 feb 2023 10:12

CARO DELMASTRO, BASTA ARRAMPICARSI SUGLI SPECCHI: QUEL DOCUMENTO NON ANDAVA DIVULGATO – NORDIO PROVA A DIFENDERE IL SOTTOSEGRETARIO, MA IL DAP È STATO CHIARISSIMO: GLI ATTI CITATI IN PARLAMENTO DA DONZELLI ERANO “A DIVULGAZIONE LIMITATA”, CIOÈ CON L’OBBLIGO DI RIMANERE ALL’INTERNO DELL’AMMINISTRAZIONE CHE LO RICEVE. MA SOLTANTO PERCHÉ ERANO STATI TRASMESSI VIA MAIL. IL PROTOCOLLO ORIGINALE DEL PLICO ERA “RISERVATO” – DI SICURO NON POTEVANO ESSERE SPIATTELLATI IN DIRETTA TV…