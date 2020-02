19 feb 2020 17:21

CARO GOVERNO TI PRESCRIVO – BOCCIATA IN COMMISSIONE GIUSTIZIA LA PROPOSTA DI LEGGE DI ENRICO COSTA: “ITALIA VIVA” VOTA CON LA DESTRA PER FERMARE LA RIFORMA BONAFEDE MA NON BASTA. URLA E LITI IN COMMISSIONE, SI SFIORA LA RISSA - AL SENATO LA LEGA OCCUPA L’AULA DEI COMMISSARI AL GRIDO DI “VOTATE IL NOSTRO EMENDAMENTO”