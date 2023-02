RENZI E CALENDA, SCONTRO FINALE – COME DAGO-ANTICIPATO, DOPO LE REGIONALI, I DUE AFFILANO I COLTELLI: IL “CHURCHILL DEI PARIOLI” È INCAZZATO COME UNA IENA DOPO ESSERE STATO LASCIATO SOLO A PRENDERSI LA RESPONSABILITÀ DEL FLOP, E HA FRETTA DI FARE IL PARTITO UNICO. “POSSO ANCHE NON GUIDARLO IO, RENZI MI SFIDI” – MATTEONZO INVECE VUOLE ASPETTARE LE EUROPEE (E IL CONGRESSO DEL PD, PER VEDERE SE VINCE BONACCINI…)