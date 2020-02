PETE STOP – DOPO LA VITTORIA IN IOWA, I RIVALI DI BUTTIGIEG VANNO ALL’ATTACCO: “È UN SINDACO, NON PUÒ FARE IL PRESIDENTE” - IL PIÙ ACCANITO È BIDEN, STRACOTTO DOPO L'UCRAINAGATE: “NON SEI OBAMA” (RISPOSTA “NEMMENO TU”) – DOMANI SI VOTA IN NEW HAMPSHIRE: SANDERS È AVANTI IN TUTTI I SONDAGGI E ORMAI SEMBRA SCONTATO CHE LA LOTTA SARÀ TRA LORO DUE – VIDEO